Altı Üstü İstanbul Hasan öldü mü, Doğancan Sarıkaya diziden ayrılıyor mu?

Altı Üstü İstanbul dizisinin sezonun en çarpıcı sahnelerinden biri, Hasan'ın uçurumdan atladığı anlar oldu. Bölüm finalinin ardından karakterin ölüp ölmediği ve Hasan'a hayat veren Doğancan Sarıkaya'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Hasan'ın son durumuna ve oyuncunun geleceğine ilişkin şu ana kadar bilinenler.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HASAN ÖLDÜ MÜ?

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin son bölümü, Hasan karakterinin uçurumdan denize atladığı sahneyle izleyicileri büyük merak içinde bıraktı. Bölüm finalinin ardından sosyal medyada "Hasan öldü mü?" ve "Doğancan Sarıkaya diziden ayrılıyor mu?" soruları gündem olurken, karakterin akıbetine ilişkin yeni detaylar araştırılmaya başlandı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HASAN ÖLDÜ MÜ?

Dizinin 6. bölüm finalinde Hasan'ın uçurumdan denize atlaması, sezonun en çarpıcı anlarından biri oldu. Ancak sahnenin ardından karakterin hayatını kaybedip kaybetmediği net olarak gösterilmedi.

Yayınlanan 7. bölüm fragmanında Hasan için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı görülürken, Nihal'in "Hasan'ın öldüğünü düşünüyorlar." sözleri dikkat çekti. Buna rağmen Hasan'ın öldüğüne dair dizi tarafından yapılmış kesin bir doğrulama bulunmuyor. Karakterin akıbetinin yeni bölümde açıklığa kavuşması bekleniyor.

DOĞANCAN SARIKAYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Hasan karakterinin yaşadığı olayın ardından Doğancan Sarıkaya'nın diziye veda edeceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak şu ana kadar ne yapım şirketi ne ATV ne de oyuncunun kendisi tarafından ayrılığı doğrulayan resmi bir açıklama yapıldı.

Bu nedenle Doğancan Sarıkaya'nın Altı Üstü İstanbul dizisinden ayrıldığı yönündeki iddialar doğrulanmış değil. Oyuncunun dizideki geleceği ve Hasan karakterinin hikâyesi 27 Temmuz'da yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.

DOĞANCAN SARIKAYA KİMDİR?

Doğancan Sarıkaya, 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan Sarıkaya, ilk kez 2014 yılında ekranlara geldi. Başarılı oyuncu, yıllar içinde birçok popüler dizi projesinde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Son olarak Altı Üstü İstanbul dizisinde Hasan karakterine hayat veren genç oyuncu, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

DOĞANCAN SARIKAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Doğancan Sarıkaya'nın bugüne kadar rol aldığı yapımlar şunlardır:

• Kavak Yelleri

• Küçük Ağa

• Yeter

• Evlat Kokusu

• Çukur

• Tek Yürek

• Sadakatsiz

• İmparatorlukların Yükselişi: Osmanlı

• Güzel Günler

• Bahar

• Altı Üstü İstanbul

HASAN'IN AKIBETİ YENİ BÖLÜMDE BELLİ OLACAK

Dizinin yeni bölüm fragmanı, Hasan'ın yaşayıp yaşamadığı sorusunu yanıtsız bırakırken, izleyicilerin merakı daha da arttı. Arama kurtarma çalışmalarının sonuçlanması ve karakterin kaderinin açıklanmasıyla birlikte hem Hasan'ın hikâyesi hem de Doğancan Sarıkaya'nın dizideki geleceği yeni bölümde netlik kazanacak.