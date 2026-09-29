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TV ekranlarının yeni dizisi Altı Üstü İstanbul’da Emir karakterinin akıbeti izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Rahimcan Kapkap’ın hayat verdiği Emir için yayınlanan ön gösterimde cenaze sahnesinin ekrana gelmesi, karakterin dizideki geleceğine ilişkin soruları beraberinde getirdi. Peki, Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü? Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı? Detaylar...

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR ÖLDÜ MÜ?

Altı Üstü İstanbul dizisinin yayınlanan ön gösterim sahnesinde cenaze arabasının ekrana gelmesi dikkat çekti. Sahnede Emir’in annesi ile kardeşinin gözyaşlarına boğulduğu görülürken, aile üyeleri ve arkadaşlarının feryatları da sahneye damga vurdu.

Ön gösterimde mahalleye gelen cenaze arabasında yalnızca Emir’in fotoğrafının yer aldığı görüldü. Cenaze arabasının mahalleye gelişi ve daha sonra mahalleden ayrılışının gösterilmesi, Emir’in akıbetiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Ancak ön gösterimde Emir’in cenazesine ilişkin başka bir detay gösterilmedi. Bu nedenle dizide Emir karakterinin akıbetinin ne olacağı, yeni bölümün tamamının yayınlanmasıyla belli olacak.

RAHİMCAN KAPKAP DİZİDEN AYRILDI MI?

Rahimcan Kapkap’ın hayat verdiği Emir karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı da izleyicilerin merak ettiği konular arasında bulunuyor.

Yayınlanan ön gösterimde Emir’in fotoğrafının bulunduğu cenaze arabasının görülmesi ve karakterin ailesi ile arkadaşlarının yaşadığı üzüntü, oyuncunun dizideki geleceğiyle ilgili soru işaretlerine neden oldu.

Rahimcan Kapkap’ın Altı Üstü İstanbul dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı ise yeni bölümün yayınlanmasının ardından belli olacak. Ön gösterimdeki sahneler dışında karakterin dizideki akıbetine ilişkin kesinleşmiş başka bir bilgi bulunmuyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Altı Üstü İstanbul 16. bölüm 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı ATV'de yayınlanması bekleniyor.