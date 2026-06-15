Altı Üstü İstanbul CANLI izleme linki var mı, ATV Altı Üstü İstanbul 1. bölüm nereden izlenir?

NTC Medya imzalı güçlü senaryosu ve Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum gibi usta isimlerin yer aldığı dev kadrosuyla sezona damga vuran dizi, sosyal medyada da her yayın günü trend listelerinin zirvesine yerleşiyor. Kaçırdıkları sahneleri donmadan, yüksek çözünürlükte izlemek isteyen dizi severler, internette "ATV Altı Üstü İstanbul nereden izlenir, resmi ve güvenli izleme kanalları nelerdir?" sorgularını gerçekleştiriyor. İstanbul'un altı ile üstü arasındaki o keskin uçurumu gözler önüne seren bu iddialı yapımın en güncel, kesintisiz ve güvenli canlı yayın linkleri ile kaçıranlar için tekrar izleme seçeneklerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzalı dizi, modern şehir hayatının acımasız gerçekleri ile kenar mahallede filizlenen umut dolu bir mücadeleyi odağına alıyor. İstanbul'un kimsenin uğramadığı, kendi halindeki yoksul semti Ziyankâr Mahallesi'nde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayatı, futbolda yükselecekleri o büyük final maçıyla değişmek üzeredir.

Ancak sefaletten kurtulma hayali kuran bu gençlerin yolu, şehrin bambaşka ve lüks bir yüzünde büyüyen Naz, Melek ve Uzay gibi gençlerle kesişir. Kahkahaların ve hayallerin ardında yaşanacak sarsıcı bir trajedi, hem mahallenin dengesini altüst edecek hem de Emir'e sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu gösterecektir. "Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır" mottosuyla ilerleyen yapım, güç, aşk, ihanet ve karanlık pazarlıkların gölgesinde büyük bir varoluş savaşı sunuyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEREDEN İZLENİR?

Altı Üstü İstanbul dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? ZİYANKÂR MAHALLESİ NEREDE?

Dizinin en çok merak edilen yönlerinden biri de çekim mekanları oldu. Hikayenin kalbinin attığı, dizideki adıyla Ziyankâr Mahallesi, gerçekte İstanbul'un haritasında yer alan resmi bir mahalle değildir; dizi için kurgulanmış bir semttir.

Dizinin çekimleri, İstanbul'un kendine has dokusunu ve tarihi geçmişini korumayı başarmış Balat, Fener, Beyoğlu, Sarıyer ve Üsküdar gibi farklı tarihi semtlerinde gerçekleştiriliyor. Kenar mahalle sahneleri için İstanbul'un eski sokakları tercih edilirken, zengin ve elit karakterlerin hayatı için ise kentin modern ve lüks semtlerindeki mekanlar ile yalılardan yararlanılıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu ise Yekta Torun ve Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı Altı Üstü İstanbul, usta isimlerle genç yetenekleri harika bir sinerjiyle bir araya getiriyor. Dizinin güçlü kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Feyyaz Duman (Tarık Dirlik): Evlat acısıyla yaralanmış, futbol kulübündeki çocuklara umut dağıtarak hayata tutunmaya çalışan bir antrenör.

• Nehir Erdoğan (Zehra Cankaya): Yüreği evlat acısıyla kavrulmuş, ailesini ayakta tutmaya çalışan emektar bir anne.

• İlker Aksum (Bayram Cankaya): Hayalleri yarım kalmış, hırslı ve kurnaz bir mahalle kebapçısı.

• Rahimcan Kapkap (Emir Cankaya): Yoksulluktan kurtulmak için futbolu tek çare gören, dürüst ve cesur başrol karakteri.

• Elçin Zehra İrem (Naz Başer): Geçmişindeki büyük yalandan habersiz, zenginlik içinde büyümüş iyi niyetli bir genç kız.

Kadroda ayrıca Öykü Gürman (Fahriye), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo) ve Sacide Taşaner (Pamuk) gibi sevilen oyuncular da hikayeye yön veren kritik karakterlere hayat veriyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ?

• Feyyaz Duman - Tarık Dirlik

• Nehir Erdoğan - Zehra Cankaya

• İlker Aksum - Bayram Cankaya

• Rahimcan Kapkap - Emir Cankaya

• Elçin Zehra İrem - Naz Başer

• Kaan Çakır - Galip Sultan

• Yüsra Geyik - Nihal Cankaya

• Öykü Gürman - Fahriye Toprak

• Berk Ali Çatal - Uzay Sultan

• Cem Söküt - Şeker İbo / İbrahim Koç

• Sacide Taşaner - Pamuk Cankaya

• Sena Mia Kalıp - Melek Toprak

• Doğancan Sarıkaya - Hasan Koru

• Kaan Akkaya - Sado / Sadullah Yalçın

• Efe Can Taşdelen - Mert Aksoy