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Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı, saat kaçta, hangi kanalda?

Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı, saat kaçta, hangi kanalda?
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+3 sitede yayında
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Altı Üstü İstanbul izleyicileri, dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. 14 Eylül Pazartesi günü televizyon yayın akışında Altı Üstü İstanbul'un olup olmadığı merak edilirken, “Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı?”, “Altı Üstü İstanbul saat kaçta?” ve “Altı Üstü İstanbul hangi kanalda?” soruları gündeme geliyor.

Pazartesi akşamını Altı Üstü İstanbul ile geçirmek isteyen izleyiciler, dizinin yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Yeni bölümün ekran saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden izleyiciler, “Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Dizinin 14 Eylül Pazartesi yayın programındaki yeri belli oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI?

Evet, Altı Üstü İstanbul bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin takipçileri, 14 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümün detaylarını ve yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü, yayın akışındaki yerini koruyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Altı Üstü İstanbul saat 20.00'de başlıyor. Dizinin yeni bölümü, pazartesi akşamı ana haber kuşağının ardından ekrana geliyor. İzleyiciler, yeni bölümde karakterlerin yaşayacağı gelişmeleri ve hikâyenin nasıl ilerleyeceğini takip edebilecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Altı Üstü İstanbul, NOW TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşurken NOW TV'nin televizyon yayın akışından takip edilebiliyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HANGİ GÜNLER VAR?

Altı Üstü İstanbul, pazartesi günleri yayınlanıyor. Dizi, haftalık yayın programı kapsamında her pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümlerini takip edenler, yayın gününü ve saatini NOW TV'nin güncel yayın akışından da kontrol edebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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