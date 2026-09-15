Altı Üstü İstanbul 14. bölüm izle: Altı Üstü İstanbul 14. bölüm full, Hd nereden nasıl izlenir?

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ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 14. BÖLÜM İZLE

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ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek ciğerini vermeyi kabul edip hayatını güvenceye alırken Hikmet'in gelişi Fahriye için büyük tehlike, Emir için yeni bir mücadelenin habercisidir. Melek'in Naz'a yerleşmesiyle Fahriye zor anlar yaşar. Annesinin yaşadığını öğrenen Naz, Emir'den yardım ister. Mahallede ise Sado'nun yaşadıkları yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.

Emir ve arkadaşları Sado'nun yanında dururken, Tarık da beklenmedik bir şekilde karşısına dikilen tehdide sessiz kalmaz. Uzay cephesinde ise gizemli mesajlarla başlayan kabus giderek büyür. Takımdaki herkesi hedef alan yeni tehdit, Uzay'ı hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştırır. Uzay en zor gecesini yaşarken Melek ve Emir'in öğrendiği gerçekle yapacakları Fahriye'nin kaderini belirleyecektir.

HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümleriyle her hafta pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. ATV'nin resmi yayın bilgilerinde de dizinin yayın günü pazartesi, yayın saati ise 20.00 olarak yer alıyor.