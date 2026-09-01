Altı Üstü İstanbul 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Altı Üstü İstanbul 13. bölüm fragmanı nereden, nasıl izlenir?

Altı Üstü İstanbul 13. bölüm fragmanı, 31 Ağustos'ta ekrana gelen 12. bölümün ardından izleyiciyle buluştu. Fragmanda Naz'ın içinde bulunduğu durum ve Emir'in yaşadığı gelişmeler dikkat çekerken, dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Altı Üstü İstanbul 13. bölüm fragmanı nereden izlenir, fragmana nasıl ulaşılır? İşte detaylar...

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Altı Üstü İstanbul'un 13. bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYIN.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde geçmişte saklanan sırların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte karakterler arasındaki gerilimin daha da tırmanması bekleniyor. Altı Üstü İstanbul 13. bölüm fragmanı, özellikle Naz'ın sağlık durumu ve Melek'le ilgili gelişmeler nedeniyle izleyicilerin dikkatini çekti. Fragmanda Naz için nakil sürecinin gündeme gelmesi ve kan grubunun Melek'le uyuşması kafalarda soru işareti oluştururken, Galip'in "Melek ameliyat masasından kalkmayacak" sözleri heyecanı artırdı. Naz'ın Emir'e söylediği "Beni oraya gömün" ifadesi ise fragmanın en dikkat çeken sahnelerinden biri oldu.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Altı Üstü İstanbul, ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, ilk bölümünden itibaren pazartesi akşamları ATV'de izleyiciyle buluşuyor.