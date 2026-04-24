Trabzonspor’da kaleci hattı, yaz transfer dönemi yaklaşırken yeniden yapılanma sürecine giriyor. Uğurcan Çakır’ın yüksek bonservis bedeliyle elden çıkarılmasının ardından geçici çözümlerle ilerleyen bordo-mavililer, bu kez daha kalıcı ve stratejik bir tercih için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yabancı kontenjanı planlaması doğrultusunda yerli kaleci opsiyonları ön plana çıkarken, gündeme gelen isimler arasında dikkat çeken bir aday bulunuyor. Peki, Altay Bayındır hangi takıma transfer olacak? Altay Bayındır Türkiye'ye mi dönüyor? Detaylar haberimizde.

ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Trabzonspor’un kaleci rotasyonu, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden şekilleniyor. Uğurcan Çakır’ın 30 milyon Euro artı KDV bedelle Galatasaray’a transfer edilmesinin ardından, eylül ayında Manchester United’tan kiralanan Andre Onana ile geçici bir çözüm üretilmişti. Ancak Onana’nın sezon sonunda İngiliz kulübüne geri dönecek olması, bordo-mavili yönetimi yeni arayışlara itti.

Onana’nın Manchester United’da kalma ihtimalinin oldukça düşük olması ve kariyerine Avrupa’da devam etmek istemesi, Trabzonspor’un bu oyuncu üzerinde uzun vadeli bir plan kurmasını zorlaştırıyor. Ayrıca yüksek maaş yükü de kulübün mali dengeleri açısından önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bu noktada Trabzonspor’un önceliği, yerli bir kaleci transfer ederek hem maliyetleri dengelemek hem de yabancı oyuncu kontenjanında ekstra alan yaratmak. Bu strateji doğrultusunda gündeme gelen isimlerden biri ise Altay Bayındır.

Altay Bayındır’ın kariyer durumu ve mevcut şartları, Trabzonspor açısından dikkatle değerlendiriliyor. Kulüp yönetiminin, kaleci transferinde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedeflediği biliniyor. Bu kapsamda Altay ismi, hem tecrübesi hem de yerli statüsü nedeniyle öne çıkan adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Altay Bayındır’a yalnızca Trabzonspor’un değil, Beşiktaş’ın da ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Bu durum, oyuncunun transfer sürecini daha rekabetçi hale getirirken, kulüpler arasındaki pazarlık sürecinin seyrini de doğrudan etkileyebilir.

ALTAY BAYINDIR TÜRKİYE'YE Mİ DÖNÜYOR?

Altay Bayındır’ın geleceği, yaz transfer döneminin en merak edilen başlıklarından biri haline gelmiş durumda. Avrupa’da kariyerine devam eden milli kalecinin, yeniden Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği konusu netlik kazanmış değil. Ancak Süper Lig’den gelen ilgi, bu ihtimali güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.