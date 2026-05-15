Alp Göbeklioğlu kimdir, eşi kim? İş insanı Alp Göbeklioğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Özel hayatına ilişkin gelişmelerle gündeme gelen Alp Göbeklioğlu, İstanbul iş dünyasında özellikle sağlık teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir iş insanıdır. Medikal sistemler ve tıbbi cihaz sektöründe uzun yıllardır aktif rol üstlenen Göbeklioğlu, profesyonel kariyerinin yanı sıra son dönemde basına yansıyan özel hayat iddialarıyla da kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

İŞ İNSANI ALP GÖBEKLİOĞLU KİMDİR?

Alp Göbeklioğlu, Türkiye sağlık teknolojileri sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, özellikle tıbbi cihaz ve medikal sistemler alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir iş insanıdır. 1991 yılından bu yana sağlık ekosisteminde aktif rol üstlenen Göbeklioğlu, İstanbul merkezli operasyonlarıyla hem yerli hem de uluslararası sağlık teknolojisi markalarının Türkiye pazarına girişinde önemli görevler üstlenmiştir.

Göbeklioğlu Medikal Sistemler çatısı altında yürütülen faaliyetlerde; yoğun bakım üniteleri, ventilatör sistemleri, hasta monitörleri ve ileri medikal görüntüleme teknolojileri gibi kritik sağlık çözümlerinin hastanelere kazandırılmasında etkin rol oynadığı bilinmektedir.

Alp Göbeklioğlu’nun iş modeli yalnızca ürün tedariki ile sınırlı kalmayıp; klinik eğitim, teknik servis ve satış sonrası destek süreçlerini de kapsayan bütünleşik bir yapıya dayanmaktadır.

Siemens, Cardioline, Bionet ve OSYPKA gibi global markaların Türkiye distribütörlüğü süreçlerinde yer alarak sektörel köprü görevi üstlenmiştir.

ALP GÖBEKLİOĞLU EŞİ KİM?

Alp Göbeklioğlu’nun eşi Aysel Göbeklioğlu’dur. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre çift uzun yıllardır evlidir ve yaklaşık 31 yıllık bir evlilik geçmişine sahiptir.

İstanbul iş dünyasında tanınan isimler arasında yer alan Göbeklioğlu Medikal Sistemler Şirketi’nin sahibi Alp Göbeklioğlu, 31 yıllık eşi Aysel Göbeklioğlu hakkında “zina” iddiasıyla dava açtı. Söz konusu süreçte, ilk kızının biyolojik olarak kendisine ait olmadığını iddia eden Göbeklioğlu’nun, bu durumu yaptırdığı DNA testi sonucunda öğrendiği öne sürüldü.

ALP GÖBEKLİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Alp Göbeklioğlu’nun doğum yılı ve yaşı hakkında kamuya açık kaynaklarda net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

ALP GÖBEKLİOĞLU NERELİ?

Alp Göbeklioğlu’nun doğum yeri ve memleketine dair kesin ve doğrulanmış resmi bir bilgi kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır.

ALP GÖBEKLİOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Alp Göbeklioğlu, sağlık teknolojileri ve medikal cihazlar alanında faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Göbeklioğlu Medikal Sistemler ve GBO Medikal yapılanmaları altında, Türkiye’de sağlık kurumlarına ileri teknoloji tıbbi cihazların tedariki ve entegrasyonu süreçlerini yönetmektedir.

1991 yılından bu yana sektörde aktif olan Göbeklioğlu, özellikle yoğun bakım teknolojileri, hasta takip sistemleri ve ameliyathane ekipmanları gibi kritik alanlarda projeler geliştirmiştir.

Küresel sağlık markalarının Türkiye pazarına giriş süreçlerinde distribütörlük ve temsilcilik faaliyetleri yürüterek uluslararası iş ağlarının gelişmesine katkı sağlamıştır.