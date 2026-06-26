Almanya elendi mi, Almanya Dünya Kupası’ndan elendi mi?

Özellikle grup maçlarının kritik hale gelmesiyle birlikte “ Almanya elendi mi?” sorusu gündemin üst sıralarına yerleşmiş durumda. Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki geleceği ise henüz kesinlik kazanmış değil. Grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan durumu ve son maç sonuçları belirleyici olurken, Almanya’nın turnuvaya devam edip etmeyeceği merak edildi.

ALMANYA GRUPTA LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Almanya, Dünya Kupası grup aşamasında topladığı 6 puanla önemli bir başarıya imza attı. Oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla grubunda liderliği garantileyen Alman Milli Takımı, bir üst tura yükselmeyi de kesinleştirdi.

SON 32 TURUNA YÜKSELDİ

Grup performansıyla dikkat çeken Almanya, rakiplerinin önünde yer alarak gruptan çıkmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Almanya, Dünya Kupası’nda son 32 turuna kalmayı garantileyerek turnuvadaki yolculuğuna devam etme hakkı elde etti.