Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ekranların sevilen isimlerinden Alina Boz, başarılı oyunculuk performansı ve dikkat çeken kariyeriyle izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen birçok projede yer alarak adından söz ettiren Boz'un hayatı, kökeni ve oyunculuk serüveni hakkında pek çok soru gündeme geliyor. Alina Boz'un kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve bugüne kadar nasıl bir kariyer yolu izlediği merak edenler için tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada tanınan genç oyunculardan biridir. Çocukluk yıllarından itibaren sanatla iç içe büyüyen Boz, özellikle dizi projelerindeki başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Rusya'da başlayan yaşamı, Türkiye'de şekillenen eğitimi ve oyunculuk yolculuğu sayesinde kısa sürede ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri hâline gelmiştir.

ALİNA BOZ KAÇ YAŞINDA?

14 Haziran 1998 doğumlu olan Alina Boz, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen pek çok önemli projede yer almış ve kariyerinde hızlı bir yükseliş göstermiştir.

ALİNA BOZ NERELİ?

Boz, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan kırsal bir kasabada dünyaya gelmiştir. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk'tür. Çocukluğunu Rusya'da geçiren oyuncu, ailesinin işleri nedeniyle ilkokul çağında Türkiye'ye taşınmış ve 7 yaşından itibaren İstanbul'da yaşamaya başlamıştır.

ALİNA BOZ'UN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine televizyon reklamlarında yer alarak adım atan Alina Boz, kısa sürede dizi ve film sektörünün dikkat çeken yüzlerinden biri olmuştur. İstanbul'da aldığı ilköğretim ve lise eğitiminin ardından Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünü tamamlamış, daha sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanarak profesyonel oyunculuk eğitimine yoğunlaşmıştır.

Sanata olan ilgisi çocuk yaşlarda dans ve tiyatroyla başlamış, kamera önündeki doğal tavırları ve sahne başarısıyla da kısa sürede yapımcıların dikkatini çekmiştir. Gençlik dizilerinden dram yapımlarına kadar geniş bir yelpazede rol alan Boz, hem yeteneği hem de ekran uyumu sayesinde Türkiye'nin en başarılı genç oyuncuları arasında gösterilmektedir.