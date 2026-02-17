Haberler

Alihan Taşkın gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Alihan Taşkın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gündeme bomba gibi düşen operasyonun ardından açıklanan isimler arasında Alihan Taşkın da yer aldı. Peki, Alihan Taşkın gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Alihan Taşkın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlülere yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma gündemi sarsarken, gözler bu kez Alihan Taşkın ismine çevrildi. Operasyon listesinde yer aldığı iddia edilen Taşkın gerçekten gözaltına mı alındı? Hakkındaki suçlamalar neyi kapsıyor? Kamuoyunun çok yakından tanımadığı bu isim kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALİHAN TAŞKIN GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi arasında Alihan Taşkın da yer aldı.

ALİHAN TAŞKIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma;

  • TCK-191: Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak
  • TCK-227: Fuhuşa teşvik ve aracılık etme
  • TCK-190: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak

suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Alihan Taşkın da bu soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler şunlar:

  • Hakan Tunçelli
  • Murat Dalkılıç
  • Kaan Tangöze
  • Murat Cevahiroğlu
  • Barış Talay
  • Hakan Kakız
  • Kemal Doğulu
  • Murat Öztürk
  • Murathan Kurt
  • Nailcan Kurt
  • Tolga Sezgin
  • Ramazan Bayar
  • Aygün Aydın
  • Buse Görkem Narcı
  • İsmail Hacıoğlu
  • Furkan Koçan

Başsavcılığın açıklamasına göre toplam 25 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 17 kişi gözaltına alınmış, 1 kişinin yurtdışında olduğu belirlenmiş ve diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürmektedir.

