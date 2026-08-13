Alihan Kuriş evli mi? Alihan Kuriş'in eşi kim?

Alihan Kuriş hakkında kamuoyunda merak edilen konular arasında özel hayatına ilişkin bilgiler de yer alıyor. Özellikle “ Alihan Kuriş evli mi?” ve “ Alihan Kuriş'in eşi kim?” soruları araştırılıyor.

ALİHAN KURİŞ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Alihan Kuriş'in evli olup olmadığına ilişkin verilen bilgilerde herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda Alihan Kuriş'in evli olup olmadığı konusunda net bir bilgi verilememektedir.

Alihan Kuriş'in doğum tarihi 21 Kasım 1979, doğum yeri ise İstanbul olarak belirtilmektedir. Kuriş; iş insanı, mimar ve din adamı olarak tanımlanmakta ve Süleymancıların mevcut lideri olduğu bilgisi yer almaktadır.

Ancak medeni durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadığı için, bu konuda mevcut bilgilerin dışına çıkmak mümkün değildir.

ALİHAN KURİŞ'İN AİLE BAĞLARI

Verilen bilgilere göre Alihan Kuriş'in aile bağları şu şekilde sıralanmaktadır:

Annesi: Gülderen Kuriş

Babası: Mahmut Sabri Kuriş

Dayısı: Arif Ahmet Denizolgun

Annesinin eniştesi: Kemal Kacar

Annesinin dedesi: Süleyman Hilmi Tunahan

Bu isimler, Alihan Kuriş'in ailesi hakkında verilen bilgiler içerisinde açıkça yer almaktadır. Ancak bu listede Alihan Kuriş'in eşiyle ilgili herhangi bir isim bulunmamaktadır.