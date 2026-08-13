Haberler

Alihan Kuriş evli mi? Alihan Kuriş'in eşi kim?

Alihan Kuriş evli mi? Alihan Kuriş'in eşi kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alihan Kuriş hakkında merak edilen konuların başında özel hayatı ve aile yaşamı geliyor. Özellikle “Alihan Kuriş evli mi?” ve “Alihan Kuriş'in eşi kim?” soruları araştırılırken, mevcut bilgilerde Kuriş'in medeni durumu ve eşine ilişkin net bir bilgi yer almıyor.

Alihan Kuriş hakkında kamuoyunda merak edilen konular arasında özel hayatına ilişkin bilgiler de yer alıyor. Özellikle “ Alihan Kuriş evli mi?” ve “ Alihan Kuriş'in eşi kim?” soruları araştırılıyor.

ALİHAN KURİŞ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Alihan Kuriş'in evli olup olmadığına ilişkin verilen bilgilerde herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda Alihan Kuriş'in evli olup olmadığı konusunda net bir bilgi verilememektedir.

Alihan Kuriş'in doğum tarihi 21 Kasım 1979, doğum yeri ise İstanbul olarak belirtilmektedir. Kuriş; iş insanı, mimar ve din adamı olarak tanımlanmakta ve Süleymancıların mevcut lideri olduğu bilgisi yer almaktadır.

Ancak medeni durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadığı için, bu konuda mevcut bilgilerin dışına çıkmak mümkün değildir.

ALİHAN KURİŞ'İN AİLE BAĞLARI

Verilen bilgilere göre Alihan Kuriş'in aile bağları şu şekilde sıralanmaktadır:

Annesi: Gülderen Kuriş

Babası: Mahmut Sabri Kuriş

Dayısı: Arif Ahmet Denizolgun

Annesinin eniştesi: Kemal Kacar

Annesinin dedesi: Süleyman Hilmi Tunahan

Bu isimler, Alihan Kuriş'in ailesi hakkında verilen bilgiler içerisinde açıkça yer almaktadır. Ancak bu listede Alihan Kuriş'in eşiyle ilgili herhangi bir isim bulunmamaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

Süleymancılar operasyonunda ünlü markanın sahibi de gözaltında
İşte Bakan Çiftçi'nin 'Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti' dediği dev merkez

İşte Bakan Çiftçi'nin "Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti

Lukaku'da beklenen oldu! Herkesin gözü oradaydı
MSB’den “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Silah teslimi için çalışmalara başlandı

Süreçte gaza basıldı! MSB jet hızında harekete geçti
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi

ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatlarına dev indirim geldi
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede