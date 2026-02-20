DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, 19 Şubat'ta sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan Uludağ, 20 Şubat'ta İstanbul'a getirildi ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Uludağ, çıkarıldığı mahkemece "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Peki, Alican Uludağ ne dedi? Gazeteci Alican Uludağ neden tutuklandı? Detaylar...

SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI VE GÖZALTI SÜRECİ

Alican Uludağ hakkında yürütülen soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Soruşturmanın temel dayanağını, Uludağ'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar oluşturdu.

19 Şubat'ta Ankara'da gözaltına alınan gazeteci, ertesi gün İstanbul'a sevk edildi. İstanbul'da savcılık ifadesi alınan Uludağ, sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme, "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlaması kapsamında tutuklama kararı verdi.

Soruşturmanın terör suçları savcılığı tarafından yürütüldüğü bilgisi de dosyaya yansıdı.

ALICAN ULUDAĞ NE DEDİ?

Savcılık sorgusunda dosyaya konu edilen paylaşımlardan biri, Uludağ'ın X platformunda yayımladığı ve "Son bir yılda yaşananlar saray rejimini tahkim etmek" başlığını taşıyan içerikti. Bu paylaşımda, "Saray rejimi, Erdoğan'ı koltuğunda tutmak ve yeni Anayasa ile rejimini garanti altına almak için kapsamlı bir plan uygulamaya koydu" ifadeleri yer aldı.

Soruşturma makamları, bu ifadelerin suç unsuru taşıdığı kanaatiyle dosyaya dahil edildiğini belirtti. Söz konusu paylaşımlar, "cumhurbaşkanına hakaret" ve diğer ilgili suçlamalar kapsamında değerlendirmeye alındı.

GAZETECİ ALICAN ULUDAĞ NEDEN TUTUKLANDI?

Gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına gerekçe olarak, sosyal medya paylaşımları ve haber içerikleri gösterildi. Soruşturma, terör suçları savcılığı tarafından yürütüldü ve dosya kapsamında birden fazla suçlama yöneltildi.

Mahkeme, Uludağ'ı "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasından tutukladı. Bunun yanı sıra dosyada "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları da yer aldı.