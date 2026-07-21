Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurmasının ardından konu kamuoyunun gündemine taşındı. Gözaltı işleminin gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Alican Uludağ kimdir? Gazeteci Alican Uludağ neden gözaltına alındı? Detaylar...

GAZETECİ ALİCAN ULUDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını açıkladı. Ancak gözaltı işleminin hangi gerekçeyle gerçekleştirildiğine ilişkin resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI

Uludağ, şubat ayında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Tutukluluk sürecinde savcılık, Uludağ'ın cezaevinde kalmasının devamını talep etmişti. Ancak mahkeme tahliye kararı vermiş, davanın görülmesine 18 Eylül tarihinde devam edilmesine hükmetmişti.

ALİCAN ULUDAĞ KİMDİR?

Alican Uludağ, uzun yıllardır adliye ve yargı alanında görev yapan gazeteciler arasında yer alıyor. Meslek hayatı boyunca özellikle hukuk, yargı ve güvenlik bürokrasisine ilişkin gelişmeleri takip eden Uludağ, bu alanlarda hazırladığı haberlerle tanınıyor.

Farklı ulusal basın kuruluşlarında görev yapan Alican Uludağ, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve yargı gündemine ilişkin haberleriyle kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri oldu.

Gazetecilik kariyeri boyunca ağırlıklı olarak adliye muhabirliği yapan Uludağ, hukuk ve yargı süreçlerine ilişkin haberleriyle gündeme gelirken, son gelişmeyle birlikte yeniden kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Yetkili makamlardan gözaltı sürecine ilişkin yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda konuya ilişkin yeni bilgilerin netleşmesi bekleniyor.