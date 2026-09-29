Ali Tuna kimdir? Hakem Ali Tuna hangi takımlı, Ali Tuna hakemliği bıraktı mı, Ali Tuna hangi maçları yönetti?

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Futbol karşılaşmalarında görev alan Ali Tuna'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Özellikle maçlarda verdiği kararların ardından gündeme gelen Ali Tuna hakkında arama motorlarında “Ali Tuna kimdir?” ve “Hakem Ali Tuna hangi takımlı?” sorularına yanıt aranıyor.

ALİ TUNA KİMDİR?

Futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer alan Ali Tuna, uzun yıllar futbol hakemliği yapan ve kariyerinde yardımcı hakem olarak görev alan isimlerden biri. 1 Ocak 1986 tarihinde Kırşehir'de dünyaya gelen Tuna, hakemlik kariyerini Eskişehir bölgesine bağlı olarak sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında yardımcı hakem olarak yer alan Ali Tuna'nın hakemlik kariyeri 2008 yılında başladı.

ALİ TUNA'NIN HAKEMLİK KARİYERİ

Ali Tuna, futbol hakemliğine 2008 yılında adım attı. 2010 yılında İstanbul il hakemi olan Tuna, 2012-2013 sezonunun sonunda Bölgesel Yardımcı Hakem klasmanına yükseldi. Bu klasmanda iki sezon görev yapan Tuna, 2014-2015 sezonunun sonunda gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından Ulusal Yardımcı Hakem klasmanına yükselen isimler arasında yer aldı.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Süper Lig yardımcı hakemi olarak da görev yapan Ali Tuna, Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem bilgi kartında Eskişehir bölgesine kayıtlı olarak bulunuyor. TFF kayıtlarında Tuna'nın klasman bilgisi ise "Bıraktı" şeklinde yer alıyor.

ALİ TUNA NE İŞ YAPIYOR?

Hakemlik kariyerinin yanı sıra emniyet teşkilatında da görev yapan Ali Tuna'nın 2007 yılından itibaren polis olarak görev yaptığı belirtiliyor. Tuna, bir dönem emniyet görevini futbol hakemliği kariyeriyle birlikte sürdürdü.

Ali Tuna'nın meslek hayatına ilişkin bilgilerde ayrıca Adli Bilişim Uzmanı olarak görev yaptığı da belirtiliyor. Böylece Tuna'nın kariyerinde futbol hakemliğinin yanı sıra emniyet teşkilatındaki görevi de önemli bir yer tutuyor.

ALİ TUNA HANGİ TAKIMLI?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri de Ali Tuna'nın hangi takımı tuttuğu oldu. Ancak Ali Tuna'nın desteklediği veya taraftarı olduğu takıma ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Tuna'nın hangi takımlı olduğu konusunda kesin bir takım ismi vermek mümkün değil.

Ali Tuna'nın hakemlik kariyeri, görev yaptığı karşılaşmalar ve mesleki geçmişi hakkında çeşitli bilgiler bulunurken, tuttuğu takıma ilişkin resmi veya doğrulanmış bir açıklama henüz paylaşılmadı.

ALİ TUNA HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Futbolseverler tarafından “Ali Tuna hangi maçları yönetti?” sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kariyerinde yardımcı hakem olarak görev yapan Ali Tuna, Süper Lig başta olmak üzere farklı profesyonel liglerde ve kupa müsabakalarında çok sayıda karşılaşmada görev aldı. TFF hakem bilgi kartında Ali Tuna'nın toplam 211 karşılaşmada görev yaptığı görülüyor.

ALİ TUNA SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLARDA GÖREV YAPTI?

Ali Tuna, Süper Lig'de çeşitli karşılaşmalarda yardımcı hakem olarak görev yaptı. Deneyimli hakemin görev aldığı maçlar arasında 20 Nisan 2024 tarihinde oynanan Konyaspor - Corendon Alanyaspor karşılaşması da bulunuyor. Tuna, mücadelede ikinci yardımcı hakem olarak görev yaparken orta hakem Oğuzhan Çakır'ın ekibinde yer aldı. Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-0 kazandı.

Tuna, 3 Nisan 2024'te oynanan Sivasspor - Fatih Karagümrük maçında da ikinci yardımcı hakem olarak görev yaptı. 2 Mart 2024 tarihindeki Çaykur Rizespor - Kayserispor karşılaşmasında da aynı görevle sahada bulunan Ali Tuna, 18 Şubat 2024'teki Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor mücadelesinde de ikinci yardımcı hakem olarak görev aldı.

29 Ocak 2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor karşılaşmasında ise Ali Tuna, birinci yardımcı hakem olarak görev yaptı.

ALİ TUNA FENERBAHÇE MAÇINDA GÖREV YAPTI MI?

Ali Tuna'nın görev aldığı dikkat çeken karşılaşmalar arasında Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı da yer alıyor. 21 Mayıs 2022 tarihinde oynanan mücadelede Volkan Bayarslan orta hakem olarak görev yaparken Bahtiyar Birinci ve Ali Tuna yardımcı hakem olarak karşılaşmanın hakem ekibinde bulundu. Fenerbahçe, mücadeleyi 5-0 kazandı.

Ali Tuna, 16 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasında da yardımcı hakem olarak görev yaptı. Bu mücadelede Sarper Barış Saka'nın yardımcılığını üstlenen Tuna, karşılaşmada görev alan hakem ekibinde yer aldı.

ALİ TUNA'NIN SON GÖREV YAPTIĞI MAÇLAR

TFF kayıtlarında Ali Tuna'nın son dönem görevleri arasında 26 Ekim 2024 tarihinde oynanan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Iğdır Futbol Kulübü karşılaşması bulunuyor. Tuna, bu maçta birinci yardımcı hakem olarak görev yaptı. Mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Tuna'nın bundan önceki görevlerinden biri ise 21 Eylül 2024 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor karşılaşması oldu. Bu mücadelede de birinci yardımcı hakem olarak görev alan Ali Tuna, 27 Mayıs 2024'te oynanan GMG Kastamonuspor - Iğdır Futbol Kulübü TFF 2. Lig Play-Off maçında da aynı görevle sahada yer aldı.

ALİ TUNA KAÇ MAÇTA GÖREV YAPTI?

TFF hakem bilgi kartındaki kayıtlara göre Ali Tuna'nın kariyeri boyunca 211 karşılaşmada görev kaydı bulunuyor. Bu karşılaşmalar arasında Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve çeşitli kupa müsabakaları da yer alıyor. Tuna, kariyeri boyunca ağırlıklı olarak yardımcı hakem olarak görev yaptı.