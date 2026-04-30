Ali Şen aday olacak mı?

Sarı-lacivertli camiada deprem etkisi yaratan seçim kararı sonrası gözler eski başkanlara çevrilmişken, gelen son bilgiler Ali Koç ve Aziz Yıldırım seçime girecek mi sorusuna olumsuz bir yanıt veriyor. Her iki ismin de kulübün önünü açmak adına bu yarışta yer almayacağı iddia edilirken; camiada Mehmet Ali Aydınlar, Barış Göktürk ve Hakan Safi gibi isimlerin başkanlık koltuğu için kolları sıvadığı belirtiliyor. Şampiyonluk hasretine son verecek ve kulübü ekonomik olarak düzlüğe çıkaracak yeni lider adaylarının projeleri şimdiden taraftarlar arasında tartışılmaya başlandı. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi öne çıkan isimler ve yaşanan son dakika gelişmeleri...

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM'DAN GERİ ADIM İDDİASI

Sözcü’de yer alan kulis bilgilerine göre; Fenerbahçe’de 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın aday olmayacağı öne sürüldü. Her iki ismin de kulübün önünü açmak adına bu yarışta yer almayacağı iddiası, taraftarlar arasında büyük bir yankı uyandırdı. Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Her şey berraklaşsın, kim aday kim değil görelim" diyerek açık kapı bıraksa da, mevcut haberler iki eski başkanın da "bekle-gör" politikası izleyebileceğini gösteriyor.

SADETTİN SARAN ADAY OLMAYACAĞINI RESMEN AÇIKLADI

Mevcut başkan Sadettin Saran, 28 Nisan 2026 tarihinde yaptığı duygusal bir açıklamayla seçim tarihini duyururken, bu yarışta aday olmayacağını kesin bir dille ifade etti. Saran, "Fenerbahçe'ye hizmet etmek, bazen kalmayı değil, gerektiğinde kenara çekilmeyi de bilmeyi gerektirir" diyerek görev süresini şampiyonlukla taçlandırmayı çok istediğini ancak gelinen noktada kulübün önünü açma sorumluluğu hissettiğini belirtti.

BAŞKANLIK İÇİN ÜÇ YENİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Eski başkanların ve mevcut yönetimin aday olmayacağı senaryoda, Fenerbahçe koltuğu için üç güçlü isim şimdiden telaffuz edilmeye başlandı. Camiada adaylık için öne çıkan isimler şunlar:

• Mehmet Ali Aydınlar: Eski TFF Başkanı ve Fenerbahçe yöneticisi Aydınlar'ın dünyaca ünlü bir teknik direktörle anlaşarak güçlü bir listeyle seçime gireceği iddia ediliyor.

• Barış Göktürk: Adaylık niyetini daha önce beyan eden Göktürk'ün, özellikle gençleşme ve tesisleşme projeleriyle iddialı olduğu biliniyor.

• Hakan Safi: Kulübün ekonomik yapısına hakim isimlerden biri olan Safi'nin de yönetim listesi için çalışmalara başladığı gelen bilgiler arasında.

ALİ ŞEN ADAY OLACAK MI?

Ali Şen cephesinden henüz seçim sürecine ilişkin açıklama gelmedi.

SEÇİM TARİHİ VE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Fenerbahçe’de kulübün geleceğini şekillendirecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, sandık bir hafta sonra (13-14 Haziran) çoğunluk aranmaksızın kurulacak. Adayların resmi listelerini teslim etmesiyle birlikte, 2026-2027 sezonu öncesi kulübü yönetecek yeni lider resmen belli olacak.