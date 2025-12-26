Ali Palabıyık'ın bugüne kadar yönettiği maçlar tam liste ile açıklandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hangi maçlarında görev aldığı merak konusu oldu. Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlar ve takımların performansları hakkında detaylar haberimizde. Ali Palabıyık yönettiği maçlar TAM LİSTE! Ali Palabıyık Gaatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hangi maçları yönetti?

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Doğum Yeri : Ankara / Türkiye

Doğum Tarihi : 14.08.1981

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlamıştır.17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bırakarak 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır.İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır. Maç 0 - 0 golsüz berabere biterken ev sahibi takıma 3 misafir takıma ise 2 sarı kart göstermiştir.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır.Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır. Bu maçı Mersin İdman Yurdu 2 - 0 kazanmış ve ev sahibi takıma 4 misafir takıma ise 3 sarı kart göstermiştir.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

ALİ PALABIYIK YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ev Sahibi Takım – Skor – Misafir Takım – Tarih – Hakem Görev – Organizasyon

• ALTINORDU 3-3 BANDIRMA SPOR – 30 Nisan 2023 – Hakem – Spor Toto 1. Lig

• SAKARYASPOR A.Ş. 1-1 BOLUSPOR – 24 Nisan 2023 – AVAR – Spor Toto 1. Lig

• ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 1-1 FENERBAHÇE A.Ş. – 2 Şubat 2023 – Hakem – Spor Toto Süper Lig

• EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 0-2 İSTANBULSPOR A.Ş. – 15 Ocak 2023 – Hakem – Spor Toto Süper Lig

• TRABZONSPOR A.Ş. 3-0 GİRESUNSPOR – 5 Ocak 2023 – Hakem – Spor Toto Süper Lig

• KASIMPAŞA A.Ş. 1-2 EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR – 20 Aralık 2022 – Hakem – Ziraat Türkiye Kupası

• GALATASARAY A.Ş. 2-2 CORENDON ALANYASPOR – 23 Ekim 2022 – Hakem – Spor Toto Süper Lig

• HESAP.COM ANTALYASPOR 0-3 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. – 17 Eylül 2022 – Hakem – Spor Toto Süper Lig

• FENERBAHÇE A.Ş. 2-0 ZECORNER KAYSERİSPOR – 3 Eylül 2022 – Hakem – Spor Toto Süper Lig

• TRABZONSPOR A.Ş. 0-0 GALATASARAY A.Ş. – 28 Ağustos 2022 – Hakem – Spor Toto Süper Lig

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 4-0 KASIMPAŞA A.Ş. – 8 Ağustos 2022 – Hakem – Spor Toto Süper Lig

• ATAKAŞ HATAYSPOR 4-1 GİRESUNSPOR – 22 Mayıs 2022 – Hakem – Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu

• EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 0-0 DENİZLİSPOR – 14 Mayıs 2022 – Hakem – Spor Toto 1. Lig

• KOCAELİSPOR 2-2 ALTINORDU – 8 Mayıs 2022 – Hakem – Spor Toto 1. Lig

• CORENDON ALANYASPOR 2-1 YENİ MALATYASPOR – 1 Mayıs 2022 – VAR – Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu

• ZECORNER KAYSERİSPOR 2-1 GİRESUNSPOR – 19 Şubat 2022 – Hakem – Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu

• MISIRLI.COM TR FATİH KARAGÜMRÜK 1-0 YENİ MALATYASPOR – 5 Şubat 2022 – Hakem – Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu

• BANDIRMA SPOR 2-1 ERZURUMSPOR FK – 23 Ocak 2022 – Hakem – Spor Toto 1. Lig

• CORENDON ALANYASPOR 6-0 ATAKAŞ HATAYSPOR – 20 Ocak 2022 – VAR – Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu

• ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2-3 GALATASARAY A.Ş. – 3 Ekim 2021 – Hakem – Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu

