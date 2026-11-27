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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Kurra Hafız Ali Kemal Hut'un hayatı merak konusu oldu. Çocukluk yıllarından itibaren tanıdığını belirttiği Hut için taziyelerini ileten Erdoğan, merhum hocanın tevazusuna dikkat çekti. Cenaze töreninin ardından Ali Kemal Hut'un kim olduğu, nereli olduğu, kaç yaşında hayatını kaybettiği ve ölüm nedeni araştırılmaya başlandı.

ALİ KEMAL HUT KİMDİR?

Ali Kemal Hut, Kur'an-ı Kerim eğitimi ve kıraat alanındaki çalışmalarıyla tanınan din görevlisi ve Kurra Hafızdır. 1934 yılında Rize'nin merkez ilçesine bağlı Sütlüce köyünde dünyaya geldi. Eski adı Aron olan Sütlüce'de yetişen Hut, küçük yaşlarda Kur'an eğitimine başladı ve hafızlığını Rize'de tamamladı.

Eğitimini ilerletmek amacıyla İstanbul'a giden Ali Kemal Hut, burada farklı hocalardan kıraat, tecvit ve dinî ilimler üzerine eğitim aldı. Uzun yıllar İstanbul'un Kasımpaşa semtindeki camilerde görev yapan Hut, Kur'an-ı Kerim öğretimi ve kıraat eğitimiyle tanındı.

Daha sonraki yıllarda Fatih'in Çarşamba semtine yerleşen Ali Kemal Hut, Emir Buhari'de talebe yetiştirmeyi sürdürdü.

ALİ KEMAL HUT NERELİ?

Kurra Hafız Ali Kemal Hut, Rize'nin merkez ilçesine bağlı Sütlüce köyünde doğdu. Eski adı Aron olan köyde dünyaya gelen Hut, çocukluk yıllarını burada geçirdi. Daha sonra eğitim ve görev hayatını sürdürmek üzere İstanbul'a yerleşti.

ALİ KEMAL HUT KAÇ YAŞINDAYDI?

1934 yılında dünyaya gelen Ali Kemal Hut, 2026 yılında 92 yaşında hayatını kaybetti. Hayatının önemli bir bölümünü dinî eğitim ve Kur'an-ı Kerim öğretimine ayıran Hut, uzun yıllar İstanbul'da görev yaptı.

ALİ KEMAL HUT NEDEN ÖLDÜ?

Kurra Hafız Ali Kemal Hut'un vefat ettiği açıklandı. Ancak ölüm nedenine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Hut'un hangi hastalık veya sağlık sorunu nedeniyle hayatını kaybettiğine ilişkin kesin bir açıklama yapmak mümkün değil.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALİ KEMAL HUT İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurra Hafız Ali Kemal Hut için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen törende konuşan Erdoğan, Hut'u çocukluk yıllarından itibaren tanıdığını belirtti.

Erdoğan, merhum hocayla Kasımpaşa Camii Kebir'de başlayan tanışıklıklarını ve yıllar içinde devam eden ilişkilerini anlattı. Konuşmasında Ali Kemal Hut'un kişiliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren, Kasımpaşa Camii Kebir'den tanıdım. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. Az önce hocamın ifade ettiği gibi o bir tevazu timsaliydi. Tevazuda herhalde pek örnek yoktu. Öyle bir insandı."

Erdoğan, konuşmasının devamında Ali Kemal Hut için Allah'tan rahmet dileyerek merhum hocanın yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.