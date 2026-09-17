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Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma, 2026 yılında yeniden gündeme geldi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni soruşturma kapsamında dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan ile daha önce dosyada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veren savcı Ali İşgören hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Ali İşgören kimdir? Ali İşgören neden gözaltına alındı, Kaşif Kozinoğlu bağlantısı nedir? Detaylar haberimizde.

ALİ İŞGÖREN KİMDİR?

Ali İşgören, Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen ilk soruşturma sürecinde görev alan dönemin savcılarından biridir.

Kozinoğlu’nun ölümünün ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören tarafından yürütülen soruşturma yaklaşık beş aylık sürecin ardından tamamlandı. 11 Nisan 2012 tarihinde yayımlanan haberlerde, soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği aktarıldı.

Soruşturma sürecinde Kaşif Kozinoğlu’nun sağlık geçmişine ilişkin belgelerin de incelendiği belirtildi. Kozinoğlu’nun 2005 yılından itibaren kalp rahatsızlığıyla ilgili yaptırdığı tetkiklerin yer aldığı sağlık dosyasının Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği ve kurum tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Dönemin soruşturma dosyasında görev alan Ali İşgören’in daha sonraki yıllarda FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yargılandığı ve meslekten ihraç edildiği bilgisi de haberlerde yer aldı.

ALİ İŞGÖREN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ali İşgören, 2026 yılında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Verilen bilgilere göre yeni soruşturma, Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin dosyanın yeniden incelenmesi kapsamında yürütülüyor. Bu kapsamda olay tarihinde cezaevinde görev yapan bazı kişiler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Ali İşgören’in yeni soruşturma kapsamında yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin ilk soruşturma sürecinde görev yapmış olması ve dosyada daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş bulunmasıdır.

2012 yılında tamamlanan ilk soruşturmada, Adli Tıp Kurumu’nun Kozinoğlu’nun ölümünün kalp rahatsızlığına bağlı normal ölüm olduğuna ilişkin raporu üzerine kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Anadolu Ajansı’nın 2012 tarihli haberinde de soruşturmanın Ali İşgören tarafından yürütüldüğü ve Adli Tıp Kurumu raporu sonrasında takipsizlik kararı verildiği aktarılmıştı.

2026 yılında ise dosyanın yeniden incelenmesiyle birlikte Ali İşgören hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere jandarma yerleşkesine götürüldüğü bildirildi.

ALİ İŞGÖREN KAŞİF KOZİNOĞLU BAĞLANTISI NEDİR?

Ali İşgören ile Kaşif Kozinoğlu arasındaki bağlantı, İşgören’in Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada görev yapan savcılardan biri olmasıdır.