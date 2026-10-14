İş ve cemiyet hayatının yakından tanıdığı iş insanı Ali İhsan Kaya’nın ani vefatı, yakın çevresi ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Modacı Ayşe Burcu Kaya’nın eşi olan Kaya, 13 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kaya’nın hayatı ve vefatının nedeni, ölümünün ardından merak konusu oldu. Peki, Ali İhsan Kaya kimdir? Ali İhsan Kaya neden öldü? Detaylar...

ALİ İHSAN KAYA KİMDİR?

Ali İhsan Kaya, İstanbul iş ve cemiyet hayatında tanınan bir iş insanıydı. Bünyesinde çok sayıda şirket bulunan bir holdingin yönetim kurulunda yer alan Kaya, Gümüşhane kökenli Koçkaya ailesinin mensuplarından biriydi. Koçkaya Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kaya’nın vefatı, iş dünyasında da üzüntüyle karşılandı.

Kaya, aynı zamanda cemiyet hayatında da yakından tanınan isimler arasında bulunuyordu. Modacı Ayşe Burcu Kaya ile 20 yılı aşkın süredir evli olan Ali İhsan Kaya, Ayşenaz'ın da babasıydı.

Özel davetlerde ve cemiyet hayatındaki etkinliklerde eşi Ayşe Burcu Kaya ile birlikte görülen Ali İhsan Kaya’nın vefatı, yakın çevresinde büyük şaşkınlık yarattı.

Ali İhsan Kaya’nın kaç yaşında olduğu konusunda ise kamuoyuna yansıyan vefat ilanında veya Bülent Cankurt’un konuya ilişkin yazısında herhangi bir bilgi yer almadı. Bu nedenle Kaya’nın yaşıyla ilgili doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

ALİ İHSAN KAYA NEDEN ÖLDÜ?

Ali İhsan Kaya’nın ölüm nedeni, vefatının ardından en çok merak edilen konuların başında geldi. Ailesi tarafından yayımlanan vefat ilanında Kaya’nın hayatını kaybettiği duyurulurken, ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt ise köşesinde Ali İhsan Kaya’nın vefatına ilişkin edindiği bilgileri paylaştı. Cankurt’un aktarımına göre Kaya, sabah erken saatlerde spor yapmak üzere Acarkent’teki villasından otomobiliyle ayrıldı. Kısa süre sonra aracını yol kenarına çeken Kaya’nın yaşamına son verdiği belirtildi.

Kaya’nın neden böyle bir karar aldığı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmadığı aktarıldı. Bülent Cankurt da yazısında bu nedenin kendisi tarafından öğrenilemediğini belirtti. Aile tarafından da konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Dolayısıyla Ali İhsan Kaya’nın ölümüne ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgi, Cankurt’un köşe yazısında aktardığı bilgilerle sınırlı kaldı. Ölümüne neden olan gerekçeye ilişkin ise doğrulanmış bir açıklama bulunmamaktadır.