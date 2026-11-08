Ali Habeşoğlu kimdir? Ali Habeşoğlu kaç yaşında, Trabzonspor'a kaça geldi?

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Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerken son dakikalarda oyuna yeni bir isim girdi. Eylülde Bodrum Fk'dan 1,65 milyon euroya alınan Ali Habeşoğlu, bordo-mavili formayla ilk resmi maçına çıktı.

ALİ HABEŞOĞLU TRABZONSPOR'DA İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKTI?

Ali Habeşoğlu, Trabzonspor'daki ilk resmi maçına 8 Kasım 2026'da Alanyaspor karşısında çıktı. Teknik direktör Thomas Reis, 89. dakikada Paul Onuachu'yu kenara alıp 22 yaşındaki santrforu oyuna sürdü. Transferin üzerinden iki aydan fazla geçmişti.

Bir ayrıntı da var: Habeşoğlu'na yazın ilgi gösteren Süper Lig kulüplerinden biri Alanyaspor'du.

ALİ HABEŞOĞLU MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

Ali Habeşoğlu, maçtan sonra Trabzonspor formasını giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Takımın milli araya galibiyetle girmek istediğini ve bunu başardığını anlattı; sahada ne kadar süre kalırsa kalsın elinden geleni yapmaya çalıştığını da ekledi. Takımın son haftalardaki gidişinde Thomas Reis'in payı olduğunu belirten genç oyuncu, hedefi tek cümleyle söyledi: "Bu gidişatı sürdürüp şampiyon olmayı hedefliyoruz."

ALİ HABEŞOĞLU KİMDİR?

Ali Habeşoğlu, Trabzonspor'da forma giyen Türk santrfor. 1,90 boyundaki oyuncu profesyonel kariyerine alt liglerde başladı ve iki sezon içinde 3. Lig'den Süper Lig'e çıktı. Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyiyor.

Habeşoğlu, Ümit Milli Takım'da da oynuyor. Avrupa Ümitler Şampiyonası kapsamında çıktığı 7 maçta 3 gol attı. Eylül 2026'da Ukrayna karşısında 2-0'ı getiren golü de o kaydetti.

ALİ HABEŞOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ali Habeşoğlu 22 yaşında. 29 Temmuz 2004'te doğdu.

ALİ HABEŞOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ali Habeşoğlu, 2024-25 sezonunda 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'da oynadı ve 29 maçta 21 gol attı.

Ertesi sezonu 1. Lig'de Bodrum FK formasıyla geçirdi. Ligde 41 maçta 12, Türkiye Kupası'nda 6 maçta 2 gol kaydetti. Bu sayılar yazın kapısını çalanların sayısını artırdı: Göztepe, Başakşehir, Erzurumspor FK ve Alanyaspor'un yanında Belçika'dan Westerlo ile Hollanda'dan Fortuna Sittard da oyuncuyu istedi.

ALİ HABEŞOĞLU TRABZONSPOR'A KAÇA GELDİ?

Trabzonspor, Ali Habeşoğlu için Bodrum FK'ya 1,65 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Kulüp, Eylül 2026'nın başında transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

KAP açıklamasına göre Habeşoğlu, 2026-27 sezonunda 16 milyon, 2027-28'de 19 milyon, 2028-29'da 22 milyon lira garanti ücret alacak.