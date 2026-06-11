Ali Efe Bezci'nin eşi Ayça Altınok kimdir? Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Türk siyasetinde son yıllarda yerel yönetim tartışmaları ve aday profilleri dikkat çekerken, siyasetçilerin aileleri de kamuoyunun ilgi odağı haline gelmiştir. Bu isimlerden biri de Ayça Altınok olmuştur. Peki, Ali Efe Bezci'nin eşi Ayça Altınok kimdir? Ayça Altınok kaç yaşında, ne iş yapıyor, babası kim? Detaylar...

ALI EFE BEZCİ'NİN EŞİ AYÇA ALTINOK KİMDİR?

Bu başlık, kamuoyunda zaman zaman birlikte anılan isimler üzerinden oluşan bilgi arayışına yöneliktir. Ali Efe Bezci ve Ayça Altınok isimleri sosyal medya ve çeşitli haber platformlarında zaman zaman yan yana anılsa da, bu konuda doğrulanmış, resmi ve kurumsal bir ilişki bilgisi bulunmamaktadır.

Mevcut kamuya açık veriler incelendiğinde, Ayça Altınok’un ön plana çıkan kimliği siyasi bir aileden gelmesi ve siyasetle ilgilenmesi yönündedir. Bu nedenle, bu başlık altında spekülatif yorumlara yer verilmemiş, yalnızca doğrulanabilir çerçevede bilgilendirme yapılmıştır.

AYÇA ALTINOK KAÇ YAŞINDA?

Ayça Altınok, 23 Ekim 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu bilgi doğrultusunda 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

AYÇA ALTINOK NE İŞ YAPIYOR?

Ayça Altınok hakkında en çok merak edilen konulardan biri de mesleki faaliyetleridir. Mevcut kamuya açık bilgiler ışığında Altınok’un profesyonel kariyerine dair net ve kurumsal bir iş tanımı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, siyasi bir aileden gelmesi nedeniyle kamuoyunda “siyasetle ilgilenen bir isim” olarak tanımlanmaktadır. Özellikle babası Turgut Altınok’un siyasi kariyeri ve Ankara’daki yerel yönetim süreçleri, Ayça Altınok’un da zaman zaman siyasi gündemle birlikte anılmasına neden olmaktadır.

AYÇA ALTINOK BABASI KİM?

Ayça Altınok’un babası, Türk siyasetinde uzun yıllardır aktif rol üstlenen Turgut Altınok’tur.