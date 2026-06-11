Ali Efe Bezci kimdir? Ali Efe Bezci gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Test sonucu pozitif mi çıktı?

Son dakika gelişmeleriyle birlikte ünlülere yönelik yürütülen operasyon kapsamında Ali Efe Bezci’nin de gözaltına alındığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde ismi geçen Bezci’nin kim olduğu, neden gözaltına alındığı ve test sonuçlarına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALİ EFE BEZCİ KİMDİR?

Ali Efe Bezci, iş dünyasıyla bağlantılı bir isim olarak tanınmaktadır. Çeşitli ticari faaliyetlerde yer aldığı belirtilen Bezci, son dönemde kamuoyunun dikkatini çeken isimler arasında yer almıştır. Sosyal ve iş çevrelerinde adı zaman zaman gündeme gelmektedir.

ALİ EFE BEZCİ GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alındığı belirtilen 22 kişi arasında Ali Efe Bezci’nin de bulunduğu öğrenildi. Operasyonda çok sayıda ünlü ve farklı meslek gruplarından isimlerin yer aldığı bildirildi.

ALİ EFE BEZCİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ali Efe Bezci’nin, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı iddia edildi. Soruşturmaya ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen süreçte netlik kazanması bekleniyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtilen isimler arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Yaşar İpek gibi isimler yer aldı. Toplam 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonda farklı meslek gruplarından şüphelilerin bulunduğu ifade edildi.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube’ye götürüldüğü, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.