Türkiye'de sosyal medyada kısa sürede fenomen haline gelen Ali Demir Evrensel, kişisel gelişim temalı paylaşımları ve konferanslarıyla binlerce kişinin ilgisini çekti. Ancak yapılan araştırmalar ve yüz tanıma sistemi ile yapılan tespitler farklı bir kimliği ortaya koydu. Peki, Ali Demir Evrensel kimdir? Ali Demir Evrensel'in gerçek adı ne? Ali Demir Evrensel kaç yaşında, nereli? Ali Demir Evrensel neden hapse girdi? Detaylar...

ALİ DEMİR EVRENSEL KİMDİR?

Türkiye'yi son dönemde sarsan sosyal medya olayının merkezinde "Ali Demir Evrensel" ismi bulunuyor. Sosyal medyada kişisel gelişim temalı paylaşımlarla binlerce takipçiye ulaşan bu isim, ilginç bir şekilde toplumun dikkatini çekmişti. Özellikle internet üzerinden yayınladığı motivasyonel içerikler ve düzenlediği konferanslarla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi edindi. Ancak yapılan araştırmalar ve polis soruşturması, "Ali Demir Evrensel"in göründüğü gibi bir fenomen olmadığını ortaya koydu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada içerik paylaşan bu profili takibe aldı. Resmi kayıtlarda "Ali Demir Evrensel" adına herhangi bir bilgi bulunamayınca yüz tanıma sistemi devreye girdi ve fenomenin gerçek kimliği tespit edildi. Bu gelişme, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Türkiye genelinde gündem oldu.

ALİ DEMİR EVRENSEL'İN GERÇEK ADI NE?

Yapılan yüz tanıma ve detaylı polis araştırmaları sonucunda, "Ali Demir Evrensel" adıyla bilinen sosyal medya fenomeninin gerçek adının Ramazan Evrensal olduğu belirlendi. Ramazan Evrensal, uzun yıllardır çeşitli suçlardan aranan bir isim olarak dikkat çekiyor.

ALİ DEMİR EVRENSEL NEDEN HAPSE GİRDİ?

Ramazan Evrensal'in (Ali Demir Evrensel) hapiste olmasının temel nedeni, 2006 yılında karıştığı iki cinayet davasıdır. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Evrensal'ın,

İki ayrı cinayet olayından 36 yıl 7 ay 12 gün,

Resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl,

olmak üzere toplam 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Ayrıca Evrensal'ın hakaret, ruhsatsız silah bulundurma ve dolandırıcılık gibi başka suçlardan da arandığı tespit edildi. Bu durum, sosyal medyada bir fenomen olarak tanınan birinin ciddi bir suç geçmişine sahip olduğunu ortaya koydu. Cinayet davalarının ise 2021 yılında Yargıtay tarafından onandığı bildirildi.

ALİ DEMİR EVRENSEL KAÇ YAŞINDA?

Yapılan soruşturma ve resmi kayıtlara göre Ramazan Evrensal, yani Ali Demir Evrensel, 49 yaşında. Bu yaş itibarıyla sosyal medyada ve çeşitli şehirlerde konferanslar düzenlemiş olması, olayın toplumda daha büyük bir şaşkınlık yaratmasına neden oldu.

ALİ DEMİR EVRENSEL NERELİ?

Ramazan Evrensal'in doğum yeri ve kökeniyle ilgili detaylar, polis kayıtları ve sosyal medya analizleriyle sınırlıdır. Ancak Türkiye genelinde Adana, Mersin, İstanbul, Mardin ve Bursa gibi şehirlerde düzenlediği etkinlikler, onun ülke çapında tanınan bir kişi olduğunu göstermektedir.