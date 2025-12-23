Haberler

Aleyna Solaker kimdir? Aleyna Solaker kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Güncelleme:
Aleyna Solaker ekranların sevilen yüzlerinden biri olarak son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Genç yaşta oyunculuk kariyerine başlayan Solaker'in hangi diziler ve filmlerle tanındığı, hangi şehirde dünyaya geldiği ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Aleyna Solaker kimdir? Aleyna Solaker kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Aleyna Solaker, televizyon ve sinema dünyasında yükselen bir yıldız olarak dikkat çekiyor. İzleyiciler, oyuncunun hangi projelerde yer aldığını, doğum yeri ve yaşını merak ederken, kariyerine dair bilinmeyen detaylar da gündemde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALEYNA SOLAKER KİMDİR?

Aleyna Solaker, Türk oyuncu ve mankendir. Televizyon ve sinema dünyasında rol aldığı projelerle tanınmaktadır. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerine yetişkinlik döneminde de devam etmiş, hem dizilerde hem de filmlerde farklı karakterleri canlandırmıştır.

ALEYNA SOLAKER KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Solaker, 22 Aralık 1996 doğumludur ve 29 yaşındadır.

ALEYNA SOLAKER NERELİ?

Aleyna Solaker İstanbul doğumludur.

ALEYNA SOLAKER'İN KARİYERİ

Aleyna Solaker, tiyatro eğitimi alırken küçük yaşta ekranlarla tanıştı. 6 yaşında "Kuş Dili" dizisiyle oyunculuğa başladı. Televizyon kariyerinde öne çıkan yapımlar arasında; "Kırgın Çiçekler" (2015-2018), "Hizmetçiler" (2020), "Benim Hayatım" (2021), "Ben Bu Cihana Sığmazam" (2023-2024) ve "Güller ve Günahlar" (2025-) yer almaktadır. Sinema dünyasına ise 2020 yılında "İki Gözüm Ahmet" filmiyle adım atmıştır.

