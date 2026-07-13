Aleyna Kalaycıoğlu SON DURUM! Aleyna Kalaycıoğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olayında son durum nedir?

Aleyna Kalaycıoğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olayında son durum nedir? İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen ikinci duruşmada mahkeme heyeti, dosyaya ilişkin bilirkişi raporunun beklenmesine karar verirken, tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU SON DURUM!

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut delil durumunu değerlendirerek bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.

Ara karar kapsamında, tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Ayrıca sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de sürdürülmesine karar verildi.

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 7 Ekim tarihine erteledi. Duruşmanın sona ermesinin ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir krizi geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU OLAYINDA SON DURUM NEDİR?

Davaya konu olan olay, 19 Mart tarihinde İstanbul'un Ümraniye ilçesi Tatlısu Mahallesi'nde meydana geldi.

Dosyada yer alan bilgilere göre, rapçi Vahap Canbay'ın bir süre önce yollarını ayırdığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesi üzerine ortak arkadaşları Kubilay Kaan Kundakçı taraflar arasında barış sağlanması amacıyla girişimde bulundu.

Canbay ile Kundakçı'nın konuşmak üzere buluşma noktasında otomobil içerisinde beklediği sırada yanlarına başka bir araç yaklaştı. Araçtan inen kişinin silahla ateş açması sonucu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

İkinci duruşmada tanıklar dinlenirken, olay anına ilişkin yeni ifadeler de dosyaya girdi.

Tanık Yalçınay Yıldız, Aleyna Kalaycıoğlu ile arkadaş olduğunu ve aynı zamanda Vahap Canbay'ın prodüktörlüğünü yaptığını söyledi. Olay günü birlikte stüdyoya gittiklerini ancak temizlik nedeniyle içeri alınmadıklarını ifade eden tanık, Aleyna Kalaycıoğlu'nun köpeğini görünce kısa süre beklediklerini belirtti.

Tanık beyanına göre amaç, tarafları yeniden görüştürerek barıştırmaktı. Bir süre sonra çakar lambalı bir aracın olay yerine geldiğini anlatan Yıldız, beyaz kıyafetli bir kişinin araçtan inerek Vahap Canbay'ın bulunduğu otomobilin yanına geldiğini ve cama vurduğunu söyledi.

Tanık, söz konusu kişinin Canbay'a bir daha o bölgede görülmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu, silahın kabzasıyla vurmak istediği sırada ise silah sesinin duyulduğunu ifade etti. Olayın ardından Kubilay Kaan Kundakçı'nın bağırmaya başladığını, Vahap Canbay'ın ise kendilerini korumaya çalıştığını ve doğrudan silaha müdahale etmediğini, yalnızca kendisini savunmaya çalıştığını dile getirdi.

Yıldız ayrıca, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olay sonrasında aracına dönerken yanındakilere sessiz şekilde "Silah patladı" dediğini öne sürdü.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu ise dosyada aleyhine doğrudan bir beyan bulunmadığını belirtti. Yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun sebepsiz yere bir insanı öldürecek biri olmadığını düşündüğünü, kendisinin de böyle bir olaya neden olacak herhangi bir girişimde bulunmadığını söyledi. Genç yaşlardan itibaren çalışarak ailesine destek olduğunu belirten sanık, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu da olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek yaşananların kontrolü dışında geliştiğini savundu ve tahliye talebinde bulundu.

Duruşma sırasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi arasında sözlü tartışma yaşandı. Mahkeme salonunda yaşanan gerginlik üzerine mahkeme başkanı her iki tarafın da salondan çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından dosyadaki bilirkişi raporunun beklenmesine, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürmesine ve Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Dava, karar verilmesi amacıyla 7 Ekim tarihinde yeniden görülecek. Mahkeme tarafından açıklanan ara kararın ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir krizi geçirdiği bildirildi. Bu aşamada dosyada yargılama süreci devam ederken, mahkemenin nihai kararı henüz verilmiş değil.