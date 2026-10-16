Aleyna Kalaycıoğlu beraat etti mi?

Kubilay Kaan Kundakçı davasında 16 Ekim 2026 Cuma günü görülen karar duruşmasında mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu'nun yanı sıra annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve bazı sanıklar hakkında da beraat kararı verdi. İddianamede Kalaycıoğlu ve annesi için kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis istenmiş, savcılık ise son mütalaasında Kalaycıoğlu için suçu bildirmeme suçundan ceza talep etmişti. Karar sonrası Kundakçı ailesi adliye önünde tepki gösterdi. Aleyna Kalaycıoğlu neden yargılandı? Tüm detaylar haberimizde…

ALEYNA KALAYCIOĞLU BERAAT ETTİ Mİ?

Evet. Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine ve tahliyesine karar verdi. Karar, 16 Ekim 2026 Cuma günü görülen karar duruşmasında açıklandı. Böylece yaklaşık yedi aydır tutuklu bulunan Kalaycıoğlu hakkında yürütülen yargılama, beraat hükmüyle sonuçlandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Mahkeme heyeti, beraat kararıyla birlikte tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu'nun tahliyesine de hükmetti. Kalaycıoğlu, karar duruşmasına tutuklu sanık olarak katılmıştı.

DAVADA KİM HANGİ CEZAYI ALDI?

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca Zuhal Kalaycıoğlu'nun kasten öldürmeye azmettirme, Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürmeye yardım etme, İzzet Yıldızhan ile tutuklu sanık Ahmet Özkoç'un ise suçluyu kayırma suçlarından beraatine karar verdi. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanıklar katıldı.

SAVCILIK NE TALEP ETMİŞTİ?

Olayın ardından hazırlanan iddianamede 10 sanık hakkında dava açılmıştı. İddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu için kasten öldürme suçundan, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için ise kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Ancak savcılık, son mütalaasında Aleyna Kalaycıoğlu için suçu bildirmeme suçundan bir yıla kadar hapis cezası ve tahliye talep etti. Mahkeme ise Kalaycıoğlu'nun beraatine hükmetti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NEDEN YARGILANDI?

Olay, 19 Mart 2026 gecesi İstanbul Ümraniye'deki Sıddık Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, yaklaşık 15-20 gün önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istedi ve Kalaycıoğlu ile iletişimi iyi olan arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan arabuluculuk yapmasını rica etti. Bunun üzerine Kundakçı, Canbay ve yanlarındaki bir kişiyle birlikte Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'deki stüdyosunun önüne gitti. Grup araçta beklediği sırada, iddiaya göre çakarlı lüks araçlarla olay yerine gelen kişiler ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 21 yaşındaki Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu da gözaltına alınarak tutuklandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU SAVUNMASINDA NE DEMİŞTİ?

Aleyna Kalaycıoğlu, yargılama boyunca kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Önceki duruşmada savunma yapan Kalaycıoğlu, kimseyi azmettirmesinin söz konusu olmadığını, yaşanacakları önceden tahmin edemeyeceğini ve sevdiği birini kaybetmekle suçlandığını söyledi. Kalaycıoğlu, Kundakçı'yı kardeşi gibi gördüğünü de dile getirmişti.

KUNDAKÇI AİLESİNDEN KARARA TEPKİ

Mahkemenin beraat kararının ardından Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi, duruşma salonunun önünde karara tepki gösterdi. Ailenin, Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararına itiraz edeceği yönündeki açıklamaları da gündeme geldi.

GEREKÇELİ KARAR BEKLENİYOR

Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki beraat kararının hangi hukuki gerekçeye dayandığı, ilk açıklanan bilgilerde yer almadı. Alaattin Kadayıfçıoğlu'na verilen müebbet hapis cezası ile diğer sanıklar hakkındaki beraat kararlarının ayrıntıları, mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasıyla netlik kazanacak. Kararın, taraflarca istinaf kanun yoluna taşınması mümkün bulunuyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı. Yarışmanın ardından müzik alanında çalışmalar yapan Kalaycıoğlu, "Beceremedin" adlı single çalışmasını yayımladı.