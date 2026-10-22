Alexsandro kimdir? Lille'in Brezilyalı stoperi nereli, milli takımda oynadı mı?

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Lille, 21 Ekim 2026'da Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Galatasaray'a 4-2 yenildi. Fransız ekibinin savunmasında ilk 11'de başlayan isimlerden biri Brezilyalı stoper Alexsandro'ydu. Lille'in 7. dakikada bulduğu ilk gol, onun savunma arkasına attığı pasla geldi.

ALEXSANDRO GALATASARAY MAÇINDA NE YAPTI?

Alexsandro, Galatasaray maçında Lille'in ilk golünün pasını verdi. Savunma arkasına atılan topa Uğurcan Çakır kalesinden çıkarak gitti, Soriba Diaoune topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu. Diaoune ilk yarıda bir gol daha attı. Galatasaray ise Yunus Akgün, Aleksey Batrakov ve Victor Osimhen'in de gol attığı maçı 4-2 kazandı.

Lille'in kalesinde milli kaleci Berke Özer vardı. Takımın teknik direktörü Davide Ancelotti, Alexsandro'yu Brezilya Milli Takımı'na ilk kez çağıran Carlo Ancelotti'nin oğlu.

ALEXSANDRO KİMDİR?

Alexsandro, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de oynayan Brezilyalı futbolcudur. Tam adı Alexsandro Victor de Souza Ribeiro. 1,89 boyundaki oyuncu stoper oynuyor ve 2022'den beri Lille forması giyiyor.

Brezilya'da büyük kulüplerde tutunamadı. Avrupa'ya Portekiz'in üçüncü liginden geldi ve üç yıl içinde Fransa'nın üst liginde oynamaya başladı.

ALEXSANDRO NERELİ?

Alexsandro, Rio de Janeiro eyaletine bağlı Duque de Caxias'ta doğdu ve kentin Dique II mahallesinde büyüdü. Beş kardeşin en büyüğü. Annesi çocuklarına bakmak için Jardim Gramacho çöplüğünün girişinde satış yaptı; Alexsandro da gençliğinde inşaatta, semt pazarlarında ve teneke kutu toplayarak çalıştı.

ALEXSANDRO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alexsandro futbola Bonsucesso'da başladı, ardından Flamengo altyapısına geçti. Flamengo'nun 17 yaş altı takımında Vinícius Júnior'la aynı kadrodaydı. Flamengo'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık bir buçuk yıl kulüpsüz kaldı, 10'dan fazla kulüpte seçmeye çıktı. "Hiçbir kulüp beni tutmak istemedi" dedi. Bir süre Resende'de oynadı.

Avrupa'ya 2019'da Portekiz'in üçüncü lig takımı Praiense ile geldi. Sonra Amora'ya, 2021'de de Chaves'e geçti. Chaves, 2021-2022 sezonunda Portekiz 2. Ligi'nden üst lige çıktı; Alexsandro sezonun en iyi 11'ine seçildi.

Lille transferi 1 Temmuz 2022'de duyurdu. Alexsandro dört yıllık sözleşme imzaladı ve ilk resmi maçına 7 Ağustos 2022'de Auxerre karşısında çıktı. Kulüp, 15 Ocak 2024'te sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Stoper, 2024-2025 sezonunda Lille'in 51 maçının 47'sinde oynadı.

ALEXSANDRO BREZİLYA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Alexsandro, Brezilya Milli Takımı'nda oynadı. Carlo Ancelotti, 26 Mayıs 2025'te açıkladığı ilk Brezilya kadrosuna, Ekvador ve Paraguay ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçları için onu da aldı. Bu, oyuncunun A takıma ilk davetiydi. Alexsandro, Eylül 2025'e kadar Brezilya formasıyla üç maça çıktı.