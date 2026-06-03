Alexia neden yok, Alexia nerede, Alexia voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

2026 Voleybol Milletler Ligi kadrosunun açıklanmasının ardından gözler Alexia Carutasu'ya çevrildi. Milli takımın gelecek vadeden oyuncularından biri olarak değerlendirilen başarılı pasör çaprazının listede yer almaması dikkat çekerken, taraftarlar Alexia'nın neden kadroda olmadığı ve ilerleyen dönemde milli takımda görev alıp almayacağıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

ALEXIA CARUTASU MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan 2026 VNL Brezilya etabı kadrosunda Alexia Carutasu'nun ismi yer almadı. Ancak genç oyuncunun neden kadroya dahil edilmediğine ilişkin federasyon veya milli takım teknik heyeti tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

FİLENİN SULTANLARI VNL MARATONUNA BAŞLIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabında 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde mücadele edecek. Milliler, üç etap sonunda ilk 8 takım arasına girerek finallere kalmayı hedefliyor.

Turnuvanın ikinci ayağı 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Üçüncü etap karşılaşmaları ise 8-12 Temmuz tarihleri arasında Japonya'nın Kansai bölgesinde gerçekleştirilecek.

VNL FİNALLERİ MAKAO'DA DÜZENLENECEK

Üç etap sonunda puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan ekipler, VNL Finalleri'nde mücadele etme hakkı elde edecek. 2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.

Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde önemli başarılara imza attı. Milli takım, 2018 yılında ikinci, 2021 yılında üçüncü olurken, 2023 yılında ise şampiyonluk kupasını kaldırdı.

BREZİLYA ETABI KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya etabı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Alexia Carutasu'nun milli takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle genç voleybolcunun ilerleyen VNL etaplarında kadroya dahil edilip edilmeyeceği ve durumuna ilişkin detaylar, Türkiye Voleybol Federasyonu ile teknik ekipten gelecek olası açıklamalarla netlik kazanacak.