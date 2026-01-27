Haberler

Albert Riera, Frankfurt'un teknik direktörü mü oldu?

Albert Riera, Frankfurt'un teknik direktörü mü oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Albert Riera'nın Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü olup olmadığı futbol kamuoyunda merak konusu oldu. Son günlerde Alman basınında çıkan iddialar, Frankfurt cephesinde önemli bir teknik direktör değişikliği yaşanabileceğine işaret ederken, kulüpten ve Riera'dan gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Albert Riera, Frankfurt'un başına mı geçiyor? Avrupa futbolunda yankı uyandıran bu iddia, Eintracht Frankfurt taraftarlarını ve futbolseverleri heyecanlandırdı. Genç teknik adamın Alman ekibiyle anıldığı haberlerin ardından, "Albert Riera Frankfurt'un teknik direktörü mü oldu?" sorusu gündemin üst sıralarına taşındı.

ALBERT RİERA, FRANKFURT'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

Slovenya Ligi'nde NK Celje'yi çalıştıran Albert Riera, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Alman futbol kamuoyunda yer alan haberlere göre İspanyol teknik adam, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü oldu.

FRANKFURT'TA YENİ DÖNEM

Eintracht Frankfurt, teknik direktörlük koltuğunu Albert Riera'ya emanet etmeye hazırlanıyor. Alman basınının aktardığı bilgilere göre 43 yaşındaki çalıştırıcı, NK Celje'deki görevinden ayrılarak Bundesliga ekibinin başına geçecek. Kulübe yakın kaynaklar, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanabileceğini belirtiyor.

CELJE'DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Albert Riera, NK Celje'deki ikinci döneminde ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Slovenya temsilcisinde maç başına 1,84 puan ortalaması yakalayan Riera, genç ve dinamik oyun anlayışıyla öne çıktı.

TÜRKİYE'DEKİ GALATASARAY GEÇMİŞİ

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Albert Riera, Galatasaray'da hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. Sarı-kırmızılı kulüpte edindiği tecrübenin ardından teknik adamlık kariyerini istikrarlı şekilde yükselten Riera, Frankfurt ile birlikte en üst seviyedeki sınavlarından birine çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Şara için kullandığı ifade, YPG'ye açık mesaj niteliğinde
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

3 ismin sonucu çıktı! Aralarında ünlü oyuncu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası

Suriye'deki bu fabrika, alelade bir yer değil
Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Tahliye sırasında ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı

Balıkçı fark etti! Göbeklitepe'nin aynısı o ilimizde ortaya çıktı