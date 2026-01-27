Albert Riera, Frankfurt'un başına mı geçiyor? Avrupa futbolunda yankı uyandıran bu iddia, Eintracht Frankfurt taraftarlarını ve futbolseverleri heyecanlandırdı. Genç teknik adamın Alman ekibiyle anıldığı haberlerin ardından, "Albert Riera Frankfurt'un teknik direktörü mü oldu?" sorusu gündemin üst sıralarına taşındı.

ALBERT RİERA, FRANKFURT'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

Slovenya Ligi'nde NK Celje'yi çalıştıran Albert Riera, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Alman futbol kamuoyunda yer alan haberlere göre İspanyol teknik adam, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü oldu.

FRANKFURT'TA YENİ DÖNEM

Eintracht Frankfurt, teknik direktörlük koltuğunu Albert Riera'ya emanet etmeye hazırlanıyor. Alman basınının aktardığı bilgilere göre 43 yaşındaki çalıştırıcı, NK Celje'deki görevinden ayrılarak Bundesliga ekibinin başına geçecek. Kulübe yakın kaynaklar, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanabileceğini belirtiyor.

CELJE'DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Albert Riera, NK Celje'deki ikinci döneminde ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Slovenya temsilcisinde maç başına 1,84 puan ortalaması yakalayan Riera, genç ve dinamik oyun anlayışıyla öne çıktı.

TÜRKİYE'DEKİ GALATASARAY GEÇMİŞİ

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Albert Riera, Galatasaray'da hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. Sarı-kırmızılı kulüpte edindiği tecrübenin ardından teknik adamlık kariyerini istikrarlı şekilde yükselten Riera, Frankfurt ile birlikte en üst seviyedeki sınavlarından birine çıkacak.