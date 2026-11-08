Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, Alanyaspor Trabzonspor maçı bugün mü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Alanyaspor Trabzonspor maçı, bugün saat 18.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Alanyaspor Trabzonspor maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Trabzonspor maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yer alıyor.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Trabzonspor maçı, Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Alanyaspor Trabzonspor maçı bugün oynanacak. Karşılaşma, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Corendon Alanyaspor ev sahibi olacak.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Alanyaspor Trabzonspor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Trabzonspor 22 puanla 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 3, ikinci sıradaki Amedspor'un ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Bir maçı eksik olan Corendon Alanyaspor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR AVRUPA YORGUNU

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Kasım'da oynadığı Freiburg maçının ardından çıkıyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde ilk iki maçını kazanmıştı.