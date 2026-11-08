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Alanyaspor Trabzonspor MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?

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Alanyaspor Trabzonspor MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Zirve yarışında iddiasını sürdüren bordo-mavililer, Alanya deplasmanından üç puanla dönerek liderlik yarışında yerini korumayı hedefliyor. Karşılaşmanın ardından futbolseverler, Alanyaspor Trabzonspor maçının özetini ve gollerini nereden izleyebileceklerini araştırıyor.

Alanyaspor Trabzonspor maçının özet görüntüleri ve golleri, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun dijital platformlarında izleyicilerle buluşacak. İşte Alanyaspor Trabzonspor maç özetine ve gollerine ilişkin bilgiler.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Alanyaspor Trabzonspor maçının özeti, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'un resmi internet sitesi, YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek. Maçın geniş özeti ve öne çıkan anları, karşılaşmanın sona ermesinin ardından yayınlanacak.

ALANYASPOR TRABZONSPOR GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Alanyaspor Trabzonspor maçının gollerini izlemek isteyenler, beIN SPORTS'un resmi YouTube kanalını ziyaret edebilir. Gol görüntülerine ayrıca beIN SPORTS'un dijital platformu TOD ve kanalın resmi sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Alanyaspor Trabzonspor maçı daha başlamadı.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Trabzonspor maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Trabzonspor 22 puanla 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 3, ikinci sıradaki Amedspor'un ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Bir maçı eksik olan Corendon Alanyaspor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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