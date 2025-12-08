Alanyaspor Antalyaspor CANLI nereden izlenir? Alanyaspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
ALANYASPOR - ANTALYASPOR NEREDE İZLENİR?
ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Alanyaspor Antalyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alanyaspor Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.
ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Alanyaspor Antalyaspor maçı Antalya'da, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.