Al Shabab Al Nassr hangi kanalda, Al Shabab Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir?

Dünyanın en çok takip edilen liglerinden biri haline gelen Suudi Arabistan’da bu akşam futbol şöleni yaşanıyor. Futbolseverlerin arama motorlarında sıkça sorguladığı "Al Shabab - Al Nassr maçı nereden canlı izlenir?" sorusunun yanıtı belli oldu. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Brozovic gibi dünya yıldızlarını izlemek isteyenler için karşılaşmanın TV8,5 ve EXXEN platformları üzerinden naklen yayınlanacağı duyuruldu. İşte karşılaşmanın başlama saati, muhtemel 11'leri ve şifresiz izleme yollarına dair tüm detaylar...

AL SHABAB - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin en prestijli mücadelelerinden biri olan Al Shabab - Al Nassr randevusu, 07 Mayıs 2026 Perşembe günü (bu akşam) oynanacak. Riyad'ın efsanevi stadyumu King Fahd International’da gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 21:00 olarak belirlendi.

AL SHABAB - AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yıldızlar geçidine sahne olacak bu heyecan dolu müsabaka, Türkiye'deki sporseverler için dijital platform üzerinden izleyiciyle buluşacak. Al Shabab ile Al Nassr arasındaki dev maç, S Sport Plus kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS CANLI İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesiyle takip etmek isteyen futbolseverler için erişim detayları şu şekildedir:

• S Sport Plus: İnternet üzerinden çalışan bir platform olan S Sport Plus; akıllı televizyonlar, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar üzerinden uygulama aracılığıyla izlenebilmektedir.

• Nasıl İzlenir: Uygulamaya giriş yaptıktan sonra canlı yayın sekmesi üzerinden karşılaşmaya anında ulaşabilirsiniz. Mücadele, internet üzerinden şifreli (üyelik dahilinde) olarak takip edilecektir.

DEV DERBİ NEREDE OYNANACAK?

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da futbol ateşi yükseliyor. İki dev kulübün karşı karşıya geleceği bu mücadele, görkemli yapısıyla bilinen King Fahd International Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi Al Shabab, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyete uzanmak isterken; Ronaldo önderliğindeki Al Nassr ise deplasmandan 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

MAÇIN ÖNEMİ VE YILDIZLARIN MÜCADELESİ

Suudi Arabistan liginin kalitesini artıran transferlerin ardından, her maç birer futbol şölenine dönüşmüş durumda. Gözlerin Cristiano Ronaldo’nun üzerinde olacağı bu akşamda, her iki takımın kadrosundaki dünya çapındaki isimlerin sergileyeceği performans merakla bekleniyor. Puan tablosundaki dengeleri değiştirebilecek bu kritik 90 dakikayı kaçırmamak için saat 21:00’de ekran başında olmayı unutmayın!