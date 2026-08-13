Al Diriyah Al Ahli maçı hangi kanalda, Al Diriyah Al Ahli maçı nereden CANLI izlenir?

Suudi Arabistan Pro Lig'de oynanacak Al Diriyah Al Ahli maçı öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri gündeme geldi. Al Diriyah Al Ahli maçı hangi kanalda yayınlanacak, maç nereden canlı izlenir? soruları araştırılırken, futbolseverler mücadeleyi ekran başından takip etmenin yollarını araştırıyor. İşte Al Diriyah Al Ahli maçı yayın kanalı ve canlı izleme detayları.

AL DİRİYAH-AL AHLI MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de futbol heyecanı Al Diriyah-Al Ahli karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbolseverler, Al Diriyah-Al Ahli maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir? sorularına yanıt arıyor. 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın yayın kanalları ve canlı izleme seçenekleri merak edilirken, maçın başlama saati de belli oldu.

Al Diriyah ile Al Ahli arasındaki mücadeleyi canlı takip etmek isteyen izleyiciler, yayın bilgilerini araştırıyor. Suudi Arabistan Pro Lig kapsamında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Mücadele HT Spor ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

AL DİRİYAH-AL AHLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Diriyah-Al Ahli maçı HT Spor ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler HT Spor'un bulunduğu platformlardan yayına erişebilecek. İnternet üzerinden canlı yayın seçeneğini değerlendirmek isteyenler ise S Sport Plus platformunu kullanabilecek.

HT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM VE YAYIN BİLGİLERİ

HT Spor; Kablo TV 227. kanal, Turkcell TV+ 73. kanal, Digiturk 75. kanal, Tivibu 87. kanal ve D-Smart 79. kanal üzerinden izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaralarının zaman içerisinde değişebilmesi nedeniyle izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

HT Spor'un resmi internet üzerinden gerçekleştirdiği yayınlarda ise yayın akışı ve bağlantı bilgilerinde değişiklik yaşanabileceği unutulmamalı. Bu nedenle karşılaşma öncesinde güncel yayın bilgilerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM VE YAYIN BİLGİLERİ

Al Diriyah-Al Ahli karşılaşmasını S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, platformun internet yayınından yararlanabilecek. S Sport Plus için bu karşılaşmaya ilişkin Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısı ve erişim bilgilerinde değişiklik olması halinde resmi yayıncı tarafından yapılan duyurular takip edilebilir.

AL DİRİYAH-AL AHLI MAÇI HANGİ GÜN?

Al Diriyah-Al Ahli maçı, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. Suudi Arabistan Pro Lig kapsamında sahaya çıkacak iki takım, lig mücadelesinde önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Futbolseverler mücadeleyi belirtilen tarihte canlı yayın üzerinden takip edebilecek.

AL DİRİYAH-AL AHLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Diriyah-Al Ahli karşılaşmasının başlama saati Türkiye saatiyle 21.00 olarak açıklandı. 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Programda değişiklik olması halinde resmi yayıncıların güncel duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

AL DİRİYAH-AL AHLI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Diriyah ile Al Ahli arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşması, Riyad'da bulunan Prince Turki bin Abdul Aziz Stadyumu'nda oynanacak. 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi tribünden takip edemeyen futbolseverler, karşılaşmayı HT Spor ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyebilecek.