Akbank çöktü mü? Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? 13 Eylül Pazar Akbank mobil hata veriyor!

Akbank mobil bankacılık uygulamasına erişimde sorun yaşayan kullanıcıların sayısı artarken, “ Akbank çöktü mü?” ve “Akbank’ta sorun mu var?” soruları yeniden gündeme geldi. Özellikle 13 Eylül itibarıyla uygulamaya giriş yapamayan ya da işlem sırasında hata alan müşteriler, yaşanan aksaklığın nedenini araştırıyor. Peki, Akbank’ta genel bir kesinti mi var, yoksa yaşanan bu sorunlar geçici bir teknik problemden mi kaynaklanıyor? Akbank neden açılmıyor, hata neden veriyor?

AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Akbank mobil uygulamasında yaşanan erişim sorunları, kullanıcıların “Akbank çöktü mü?” ve “Akbank neden açılmıyor?” sorularını yeniden gündeme taşıdı. Ancak resmi bir açıklama yapılmadığı sürece sistemsel bir çökme olup olmadığını kesin olarak söylemek mümkün değil. Bu tür durumlarda, kullanıcıların hata bildiriminde bulunduğu platformlardaki veriler incelenerek son 24 saat içindeki yoğunluk ve problem durumu takip edilebiliyor.

Anlık verilere göre Akbank mobil uygulamasıyla ilgili bildirilen hata raporlarında kısa süreli bir artış yaşandığı görülüyor.

Hata raporu:

Bazı kullanıcı şikayetleri:

"Akbank mı çöktü, girilmiyor uygulamaya?

"Akbank uygulamasına girilmiyor, sorun nedir çöktü mü?"

"Akbank çöktü sanırım"

"Akbank çöktü mü?"

"Uygulamaya neden giremiyoruz"

GÜNCEL SON DURUM:

Akbank sistemleri normale döndü, tüm sistemler sorunsuz şekilde hizmet veriyor.