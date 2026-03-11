Akaryakıta indirim mi geliyor, akaryakıta ne zaman indirim geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları nedir? Benzin, LPG, motorin (mazot)…

Akaryakıta yapılacak olası indirimler, benzin ve motorin fiyatlarıyla doğrudan bağlantılı olduğundan, vatandaşlar her gün güncel fiyat listelerini takip ediyor. Özellikle araç sahipleri ve lojistik firmaları, indirim tarihlerini öğrenerek yakıt planlamalarını buna göre yapmayı hedefliyor. Bu süreçte "Akaryakıta indirim ne zaman?", "Benzin ve motorin fiyatları düşecek mi?" ve "LPG fiyatlarında değişiklik olacak mı?" gibi soruların yanıtları merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA BU GECE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre; bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Buna göre motorinde 4,58 TL, benzinde ise 3 TL seviyesinde bir düşüş öngörülüyor. Ancak Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin büyük bölümü ÖTV düzenlemesiyle karşılanacak.

Bu nedenle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Hesaplamalara göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 1,15 TL, benzinin litre fiyatında ise yaklaşık 75 kuruşluk düşüşün tabelaya yansıması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.11TL

Motorin: 65.28 TL

LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 60.95 TL

Motorin: 65.12 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA

Benzin: 62.07 TL

Motorin: 66.39 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR