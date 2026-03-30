Akaryakıta indirim mi geliyor, akaryakıt fiyatları düşecek mi, ne kadar düşecek? 30 Mart Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot...

30 Mart itibarıyla akaryakıt fiyatları, sürücüler ve araç sahiplerinin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatlarındaki değişimler merakla takip ediliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, olası artış veya düşüşleri göz önünde bulundurarak yakıt harcamalarını planlamaya çalışıyor. Peki, akaryakıta indirim mi geliyor, akaryakıt fiyatları düşecek mi, ne kadar düşecek? 30 Mart güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları, sürücüler ve araç sahiplerinin yakın takibinde olmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği merak edilirken, uzmanlar döviz kurları, uluslararası petrol piyasalarındaki hareketler ve vergi düzenlemelerinin pompaya yansıyacak fiyatları belirlemede kritik rol oynadığını vurguluyor. Detaylı analizler ve güncel fiyat bilgileri haberin devamında…

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (30 MART 2026)

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Kurşunsuz Benzin (95): 62,50 TL/LT
  • Motorin: 74,87 TL/LT
  • LPG (Otogaz): 30,49 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası)

  • Kurşunsuz Benzin (95): 62,38 TL/LT
  • Motorin: 74,73 TL/LT
  • LPG (Otogaz): 29,89 TL/LT

Ankara

  • Benzin: 63,49 TL/LT
  • Motorin: 76,00 TL/LT
  • LPG: 30,37 TL/LT

İzmir

  • Benzin: 63,76 TL/LT
  • Motorin: 76,27 TL/LT
  • LPG: 30,29 TL/LT

Not: Bu fiyatlar pompa satış fiyatı olup istasyondan istasyona küçük farklılıklar gösterebilir. Akaryakıt fiyatları döviz kurları, küresel petrol piyasası ve vergiler gibi faktörlere bağlı olarak günlük değişim gösterebilir.

