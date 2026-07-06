Akanmall kapalı mı, açık mı, 7-8 Temmuz Akanmall kapanacak mı?

7-8 Temmuz tarihlerinde Akanmall'un hizmet verip vermeyeceği gündemdeki yerini koruyor. "Akanmall kapalı mı, açık mı, kapanacak mı?" sorularına yanıt arayan ziyaretçiler, alışveriş merkezinin çalışma saatleri ve faaliyet durumuna ilişkin güncel bilgileri araştırıyor.

ANKAMALL KAPALI MI, AÇIK MI? 7-8 TEMMUZ'DA ANKAMALL KAPANACAK MI?

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle vatandaşlar, "ANKAmall kapalı mı, açık mı?", "7-8 Temmuz'da ANKAmall kapanacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Alışveriş merkezine gitmeyi planlayan ziyaretçiler için resmi açıklamalarla birlikte çalışma durumu netlik kazandı.

Ankara Valiliği ve ilgili koordinasyon merkezlerinden alınan resmi bilgilere göre, 7-8 Temmuz tarihlerinde ANKAmall AVM hizmet vermeye devam edecek. NATO Zirvesi nedeniyle başkentte güvenlik önlemleri artırılmış olsa da alışveriş merkezlerinin faaliyetlerini durdurmasına yönelik genel bir karar bulunmuyor.

ANKAMALL KAPALI MI?

Hayır. ANKAmall AVM'nin kapatıldığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor. Resmi açıklamalara göre alışveriş merkezi 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

NATO ZİRVESİ NEDENİYLE AVM'LERE KISITLAMA VAR MI?

Yetkili kurumlardan yapılan açıklamalara göre NATO Zirvesi kapsamında başkentte bazı güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanacak. Ancak Ankara genelindeki alışveriş merkezlerinin kapatılmasını öngören genel bir karar bulunmuyor. Bu kapsamda ANKAmall da normal faaliyetlerine devam edecek.

ZİYARETÇİLERİN RESMİ DUYURULARI TAKİP ETMESİ ÖNERİLİYOR

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşların Ankara Valiliği ve ilgili resmi kurumlar tarafından yapılacak güncel duyuruları takip etmeleri tavsiye ediliyor. Bununla birlikte mevcut açıklamalara göre ANKAmall AVM, 7-8 Temmuz tarihlerinde açık olacak ve ziyaretçilerine hizmet vermeyi sürdürecek.