Akademisyenlere sosyal medya yasak mı? Akademisyenlerin sosyal medyadan para kazanması yasak mı? Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin YÖK'e gönderdiği yazıyla, memurlar ve akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalardan içerik üreterek gelir elde etmesi yasaklandı. Kararın dayanağı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesi gösterildi.

AKADEMİSYENLERE SOSYAL MEDYA YASAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen resmi yazıda, memurlar ve akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden içerik üreterek gelir elde etmesi yasaklandı.

Kararın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinde yer alan ticaret ve kazanç getirici faaliyette bulunma yasağına dayandırıldığı belirtildi.

Resmi yazıda, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 20 Ağustos 2026 tarihli raporuna da dayanıldığı ifade edildi. Raporda sosyal içerik üreticiliğinin Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ticari kazanç sayıldığı ve doğrudan gelir elde edilmese bile kazanç sağlama potansiyeli taşıdığı belirtildi.

AKADEMİSYENLERİN SOSYAL MEDYADAN PARA KAZANMASI YASAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin YÖK'e gönderdiği yazıyla, akademisyenlerin sosyal medya ve diğer dijital platformlarda içerik üreterek gelir elde etmesine ilişkin yasak uygulanmaya başladı.

Söz konusu düzenleme kapsamında YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden içerik üreterek kazanç elde edilmesi ele alındı. Karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında değerlendirildi.

Karar 2 Eylül 2026'da YÖK'e tebliğ edildi. Kararın ardından disiplin soruşturması ve idari yaptırımlarla karşılaşmak istemeyen bazı akademisyenlerin ders videolarını ve bilimsel analizlerini yayından kaldırmaya başladığı belirtildi.

Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan da videolarına kalıcı olarak son verdiğini açıkladı. Özcan, YouTube'un akademik çalışmaları kitap ve makale formatından çıkararak araştırmacıların bulgularını geniş kitlelere duyurmaları için bir fırsat olduğunu belirtti ve artık yalnızca kitap ve makalelerde buluşmak dileğini ifade etti.