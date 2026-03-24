İstanbul Beşiktaş'ta bir residansın 16. katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse, sanat camiasında büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Emniyet yetkililerinin özellikle şüpheli ölüm ihtimali üzerinde durması, olayın ardından tüm gözleri Köse'nin ailesine çevirdi. Bu süreçte, özellikle Köse'nin ilk eşi Ajlan Köse mercek altına alındı. Peki, Ajlan Köse kimdir? Erol Köse'nin eski eşi Ajlan Köse kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

EROL KÖSE'NİN ESKİ EŞİ AJLAN KÖSE KİMDİR?

Ajlan Köse, müzik sektöründe önemli projelere imza atmış, başarılı ve deneyimli bir isimdir. Erol Köse ile 1980'li yılların sonlarına doğru evlenen çift, yaklaşık 17 yıl süren evliliklerinin ardından yollarını ayırmıştır. Evliliklerinin sona ermesinde, Erol Köse'nin şarkıcı Gülşen ile yaşadığı birliktelik önemli bir rol oynamıştır. 2007 yılında resmi olarak boşanan çift, o dönemde magazin dünyasında geniş yer bulmuş ve kamuoyunun ilgisini üzerinde toplamıştır.

Ajlan Köse, Erol Köse ile evliliğinden Dijan Nazlan Köse adında bir kız çocuğu sahibidir. Boşanmanın ardından velayet hakkını alan Ajlan Köse, kızının hayatına öncelik vererek uzun süre kameralardan uzak bir yaşam sürmüştür.

AJLAN KÖSE KAÇ YAŞINDA?

Ajlan Köse'nin doğum yılına dair kesin bilgi bulunmamaktadır.

AJLAN KÖSE NERELİ?

Ajlan Köse'nin kökeni ve memleketi hakkında net bilgiler sınırlı olsa da, yaşamını ağırlıklı olarak İstanbul'da sürdürdüğü bilinmektedir.

AJLAN KÖSE NE İŞ YAPIYOR?

Erol Köse'nin ilk eşi Ajlan Köse, magazinden uzak kurumsal bir kariyer tercih eden isimlerden biridir. Uzmanlık alanı medya ve halkla ilişkiler olan Ajlan Köse, uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi A.Ş. bünyesinde üst düzey sorumluluklar üstlenmiştir. Bu görevleri sırasında birçok önemli projeye imza atmış ve kurumsal başarıları ile tanınmıştır.

EROL KÖSE'NİN EVLİLİKLERİ

Erol Köse'nin iki evliliği bulunmaktadır. İlk eşi Ajlan Köse olan yapımcı, 17 yıl süren evliliğinin ardından 2015 yılında anaokulu öğretmeni Fulden Köse ile ikinci evliliğini gerçekleştirmiştir. Bu ikinci evlilik ise 2019 yılında çekişmeli bir boşanma süreci sonucunda sona ermiştir.