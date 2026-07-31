Aile Şerefi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Aile Şerefi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aile Şerefi filmini izleyecek olanların merak ettiği Aile Şerefi konusu nedir, Aile Şerefi oyuncuları kimler ve Aile Şerefi özeti gibi konuları inceliyoruz.

AİLE ŞEREFİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında gösterilen Aile Şerefi, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Usta oyuncu kadrosu, aile bağlarını ön plana çıkaran hikâyesi ve hafızalara kazınan sahneleriyle dikkat çeken film hakkında "Aile Şerefi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim, konusu ne?" soruları yeniden gündemde yer alıyor.

AİLE ŞEREFİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği Aile Şerefi, 1976 yılında çekilerek aynı yıl izleyiciyle buluştu. Senaryosu Sadık Şendil, Suphi Tekniker ve Orhan Aksoy tarafından kaleme alınan film, Yeşilçam'ın en güçlü oyuncularını aynı kadroda buluşturan yapımlar arasında yer alıyor.

AİLE ŞEREFİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aile Şerefi filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Yapımın sahneleri ağırlıklı olarak Kumburgaz, Kadıköy, Kısıklı ve Bulgurlu'da çekildi. İstanbul'un dönemin dokusunu yansıtan sokakları ve mahalleleri, filmin sıcak aile atmosferine önemli katkı sağladı.

AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, at arabasıyla maden suyu taşıyarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan Rıza'nın yaşam mücadelesini konu alıyor. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kıt kanaat geçinen Rıza'nın hayatı, küçük oğluna bir otomobil çarpmasının ardından değişir. Kazaya neden olan zengin ailenin şımarık oğlu Oktay'ın, Rıza'nın kızı Zeynep'e musallat olmasıyla aile büyük bir sınav verir. Hikâye, aile bağları, dayanışma ve onur kavramlarını etkileyici bir şekilde izleyiciye aktarıyor.

AİLE ŞEREFİ FİLMİ OYUNCULARI

• Münir Özkul – Rıza

• Adile Naşit – Emine

• Şevket Altuğ – Zihni

• Mahmut Hekimoğlu – Hasan

• Mahmut Cevher – Selim

• Ayşen Gruda – Ayşe

• Itır Esen – Zeynep

• Eriş Akman – Oktay

• Muhip Arcıman – Fehmi Bey

• Ahmet Sezerel

• Cengiz Nezir

• Betül Aşçıoğlu

• Selim Naşit

• Coşkun Göğen