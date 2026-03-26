Aile Arasında 2 ne zaman çıkıyor, vizyona ne zaman girecek? Aile Arasında 2 çekilecek mi Gülse Birsel ne açıklama yaptı?

Türk sinemasının unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Aile Arasında, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. İlk filmde izleyiciyi kahkahaya boğan Solmaz ve Fiko’nun hikâyesi, şimdi yeni bir macera ile geri dönmeye hazırlanıyor. Peki, Aile Arasında 2 ne zaman çıkıyor, vizyona ne zaman girecek? Aile Arasında 2 çekilecek mi Gülse Birsel ne açıklama yaptı?

AİLE ARASINDA 2 ÇEKİLECEK Mİ?

Evet, sevilen filmin devamı geliyor. Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, “2 Aile Arasında” filminin çekileceğini duyurdu ve projenin hazır olduğunu açıkladı.

GÜLSE BİRSEL NE AÇIKLAMA YAPTI?

Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda senaryoyu tamamladığını belirterek, “2 Aile Arasında yola çıktı geliyor! Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

AİLE ARASINDA NE ZAMAN VİZYONA GİRMİŞTİ?

Aile Arasında, 2017 yılında vizyona girdi ve gösterimde olduğu dönemde büyük ilgi görerek 5 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

AİLE ARASINDA 1'İN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VARDI?

Filmin başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar yer alırken, kadroda ayrıca Ayta Sözeri, Erdal Özyağcılar ve Gülse Birsel de bulunuyordu.

Sahra Arslan
Haberler.com
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti

Türk tankerine dron isabet etti! Su alan dev gemi acil yardım istedi
Savaşta 27. gün! ABD-İsrail Lamerd Havalimanı'nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti

ABD-İsrail kritik noktayı vurdu, İran'ın açıkladığı rakam ses getirdi
Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın

Türkiye'den savaşın seyrini değiştiren adım! Ankara açık açık uyarmış
Haberler.com
500

Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu

Aday olacak mı? Seçim kararını resmen verdi
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak

Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Özgür Özel'den dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi

Özgür Özel'den milyonları sevinçten havaya uçuracak öneri
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı

Rapçi Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na zehir zemberek sözler
Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu

Aday olacak mı? Seçim kararını resmen verdi
Bu görüntüyü affetmediler! UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza

Bu görüntüyü affetmediler!

Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı

Yıllarca istismara uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı