Aile Arasında 2 ne zaman çıkıyor, vizyona ne zaman girecek? Aile Arasında 2 çekilecek mi Gülse Birsel ne açıklama yaptı?

Türk sinemasının son yıllardaki en sevilen komedi filmleri arasında yer alan Aile Arasında yeniden gündemin zirvesine yerleşti. İlk filmiyle milyonları kahkahaya boğan yapımın devamı için heyecan giderek artarken, izleyiciler şimdi tek bir soruya odaklanmış durumda. Aile Arasında 2 ne zaman çıkacak, vizyon tarihi belli mi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AİLE ARASINDA 2 ÇEKİLECEK Mİ?

Evet, sevilen filmin devamı geliyor. Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, “2 Aile Arasında” filminin çekileceğini duyurdu ve projenin hazır olduğunu açıkladı.

GÜLSE BİRSEL NE AÇIKLAMA YAPTI?

Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda senaryoyu tamamladığını belirterek, “2 Aile Arasında yola çıktı geliyor! Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

AİLE ARASINDA NE ZAMAN VİZYONA GİRMİŞTİ?

Aile Arasında, 2017 yılında vizyona girdi ve gösterimde olduğu dönemde büyük ilgi görerek 5 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

AİLE ARASINDA 1'İN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VARDI?

Filmin başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar yer alırken, kadroda ayrıca Ayta Sözeri, Erdal Özyağcılar ve Gülse Birsel de bulunuyordu.