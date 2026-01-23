Ahu Yağtu ile Bora Cengiz'in arasında kaç yaş var? Ahu Yağtu ile Bora Cengiz sevgili mi, ne açıklama yaptılar?

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu ile meslektaşı Bora Cengiz'in yan yana verdiği ilk kare, magazin gündeminde soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Sessiz sedasız ilerleyen bu birliktelikte yaş farkı, ilişkinin başlangıç süreci ve çiftin yaptığı açıklamalar merak konusu oldu. Gözlerden uzak yaşanan bu aşk ne kadar zamandır devam ediyor, Ahu Yağtu ile Bora Cengiz gerçekten sevgili mi? Tüm merak edilenler haberin detaylarında…

AHU YAĞTU KİMDİR?

Ahu Yağtu, 11 Temmuz 1978 tarihinde İzmir'de doğan Türk oyuncu ve modeldir. Küçük yaşlarda modelliğe ilgi duymasıyla İstanbul'a taşınan Yağtu, kariyerine moda dünyasında adım attı. Televizyon ekranlarında ilk kez 2001 yılında Biri Bizi Gözetliyor yarışma programında sunuculuk yaparak tanındı.

Oyunculuk kariyeri boyunca Paramparça, Kadın, Kardeşlerim gibi reytingi yüksek dizilerde rol alan Ahu Yağtu, hem televizyon hem de sinema projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyunculuğun yanı sıra moda tasarımı, stil danışmanlığı ve işletmecilikle de ilgilenen Yağtu, Bebek'te bir vintage butik sahibidir.

BORA CENGİZ KİMDİR?

Bora Cengiz, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş oyuncu ve müzisyendir. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Cengiz, oyunculuk kariyerine 2008 yılında Peri Masalı dizisiyle başladı. Ardından Kavak Yelleri, Çilek Kokusu, Alev Alev, Ramo gibi birçok popüler dizide rol aldı.

Sanatçı bir aileden gelen Bora Cengiz'in annesi ünlü fotoğrafçı Özlem İşbilir, babası ise kaptan pilot Tayfun Cengiz'dir. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Cengiz, 2014 yılında "Gidene" adlı albümünü çıkarmıştır. Yay burcu olan Bora Cengiz, 1.82 boyunda ve 71 kilo ağırlığındadır.

AHU YAĞTU İLE BORA CENGİZ'İN ARASINDA KAÇ YAŞ VAR?

Ahu Yağtu 1978 doğumlu, Bora Cengiz ise 1990 doğumludur. İkili arasında yaklaşık 12 yaş fark bulunmaktadır.

AHU YAĞTU İLE BORA CENGİZ SEVGİLİ Mİ?

Evet. Ahu Yağtu ve Bora Cengiz bir süredir birliktelik yaşıyor. Kasım ayında başladıkları ilişkilerini kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden çift, son olarak sosyal medyada ilk kez birlikte paylaşım yaparak aşklarını resmen gözler önüne serdi. Daha önce birlikte galaya katılan ve Bebek'te el ele görüntülenen ikili, özel hayatlarıyla ilgili sorulara yorum yapmamayı tercih etmişti.