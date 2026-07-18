Ahmet Eker kimdir, kaç yaşındaydı? Ahmet Eker neden öldü?

Kahramanmaraş'ta cezaevi nakli sırasında meydana gelen silahlı saldırı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde gerçekleşen olayda, hükümlü Ahmet Eker silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay sırasında nakledilen bir başka hükümlü ise hafif şekilde yaralandı. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Peki, Ahmet Eker kimdir, kaç yaşındaydı? Ahmet Eker neden öldürüldü? Detaylar...

OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

Olay, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cezaevi nakli kapsamında araçla kuruma getirilen hükümlü Ahmet Eker, cezaevi nakil aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin, Eker ile aralarında husumet bulunduğu öne sürüldü.

Silahlı saldırıda Ahmet Eker ağır yaralanırken, aynı nakil aracında bulunan bir diğer hükümlü ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ahmet Eker kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan diğer hükümlünün tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

AHMET EKER KİMDİR?

Ahmet Eker hakkında kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler sınırlıdır.

Paylaşılan bilgilere göre Ahmet Eker, Kahramanmaraş'ta hükümlü olarak cezaevi nakli sırasında Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na getirildiği esnada silahlı saldırıya uğrayan kişidir.

Yetkili makamlar tarafından Eker'in kişisel yaşamı, mesleği veya geçmişine ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır.

AHMET EKER KAÇ YAŞINDAYDI?

Olaya ilişkin paylaşılan bilgilere göre Ahmet Eker 49 yaşındaydı.

AHMET EKER NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Olayın kesin nedeni hakkında yetkili makamlar tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

İlk belirlemelere göre Ahmet Eker'in, cezaevi nakli sırasında araçtan indiği esnada husumetlisi olduğu öne sürülen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı bildirildi.

Saldırının nedeni ve olayın tüm ayrıntıları, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın nedenine ilişkin resmi bulguların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.