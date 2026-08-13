Ahmet Baran Yazgan kimdir, evli mi, Ahmet Baran Yazgan hangi partili?

Ahmet Baran Yazgan'ın kim olduğu ve hangi partili olduğu vatandaşlar tarafından araştırılırken, hakkında merak edilen detaylar da gündeme geliyor. Peki, Ahmet Baran Yazgan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi partiden? İşte Ahmet Baran Yazgan'ın siyasi kariyeri ve hayatına ilişkin merak edilen bilgiler...

AHMET BARAN YAZGAN KİMDİR, HANGİ PARTİLİ?

Ahmet Baran Yazgan, Türk siyasetinde özellikle Edirne'deki siyasi çalışmalarıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. 1987 yılında Edirne'de dünyaya gelen Yazgan, eğitim hayatının ardından iş dünyasında çeşitli görevler üstlendi. Siyasete Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında adım atan Yazgan, 2019 yerel seçimlerinde Edirne Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. 2023 genel seçimlerinin ardından ise CHP Edirne milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmaya başladı.

Ahmet Baran Yazgan'ın siyasi kariyeri kadar hayatı, eğitim geçmişi ve özel yaşamı da merak ediliyor. Peki, Ahmet Baran Yazgan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi partili? İşte CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın eğitim hayatı, siyasi kariyeri ve hakkında merak edilenler...

AHMET BARAN YAZGAN KİMDİR?

Ahmet Baran Yazgan, 1987 yılında Edirne'de doğdu. İlköğrenimine Yüksel Yeşil İlköğretim Okulu'nda başlayan Yazgan, ortaokul eğitimini Özel Edirne Ortaokulu'nda tamamladı. Lise eğitimine Edirne Lisesi'nde başladıktan sonra İlhami Ertem Lisesi'nden mezun oldu.

Yükseköğrenim hayatında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan St. Kliment Ohridski Üniversitesi'nde Bulgarca dil eğitimi aldı ve aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim gördü. Daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde eğitim alan Yazgan, 2008-2012 yılları arasında bu bölümde öğrenim gördü.

AHMET BARAN YAZGAN HANGİ PARTİLİ?

Ahmet Baran Yazgan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu bir siyasetçidir. Siyasi kariyerine CHP bünyesinde devam eden Yazgan, 30 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'den Edirne Belediyesi Meclis Üyesi seçildi.

Yazgan, 2023 yılında yapılan genel seçimlerde CHP'nin Edirne'deki milletvekili adayları arasında yer aldı. Edirne seçim bölgesinde ikinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Yazgan, seçimlerin ardından 28. Dönem TBMM'ye CHP Edirne milletvekili olarak girdi.

AHMET BARAN YAZGAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Ahmet Baran Yazgan'ın siyasi kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri 2019 yerel seçimleri oldu. CHP'den Edirne Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilen Yazgan, yerel yönetimde görev yaptı.

2023 genel seçimlerinde ise milletvekili adayı olan Yazgan, Edirne'den milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Meclis çalışmalarında Dilekçe Komisyonu üyeliğinde görev aldı.

AHMET BARAN YAZGAN NE İŞ YAPIYOR?

Siyasete atılmadan önce iş dünyasında da faaliyet gösteren Ahmet Baran Yazgan, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde çalıştı. Bunun yanı sıra Özel Trakya Hastanesi ve Trakya City Hotel'in yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Yazgan ayrıca Vatandaş Gazetesi'nin imtiyaz sahibi olarak medya alanında da faaliyet gösterdi. İş dünyası, medya ve siyaset alanındaki çalışmalarıyla Edirne'de tanınan isimlerden biri oldu.

AHMET BARAN YAZGAN EVLİ Mİ, ÇOCUKLARI VAR MI?

Ahmet Baran Yazgan, Güliz Yazgan ile evlidir. Çiftin Onur Yağmur Yazgan ve Kaya Yazgan isimlerinde iki çocuğu bulunmaktadır. Yazgan, siyasi çalışmalarının yanı sıra ailesiyle birlikte özel yaşamını da sürdürüyor.

AHMET BARAN YAZGAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1987 yılında Edirne'de doğan Ahmet Baran Yazgan, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. Edirne doğumlu olan Yazgan, siyasi kariyerini de ağırlıklı olarak memleketi Edirne'de sürdürmüş ve 2023 seçimlerinde CHP Edirne milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.