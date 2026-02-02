Ağrı okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

3 Şubat Salı günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Ağrı Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ağrı okullar tatil mi?" ve "Ağrı'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

AĞRI HAVA DURUMU AĞRI

3 Şubat Salı Ağrı genelinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 2°C, gece ise dondurucu bir soğukla -5°C civarında olacak.

4 Şubat Çarşamba Güneşin yüzünü göstereceği Çarşamba günü dondurucu ayaz etkisini artıracak. Sıcaklıklar gündüz -1°C, gece ise -15°C seviyelerine kadar gerileyecek.

5 Şubat Perşembe Parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı ilde Sibirya soğukları hissedilecek. Termometreler gündüz -5°C, gece ise -16°C'yi gösterecek.

6 Şubat Cuma Haftanın son iş gününde Ağrı'da çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığın -3°C, gece ise -14°C dolaylarında olması öngörülüyor.

AĞRI OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.