Afyonkarahisar yangın son dakika: Afyonkarahisar yangın olayı nedir? Afyonkarahisar'da yangın mı çıktı, son durum nedir?

Afyonkarahisar'da meydana gelen orman yangını, son dakika gelişmesi olarak gündemdeki yerini aldı. Yangının ihbar edilmesinin ardından ekipler havadan ve karadan müdahale başlatırken, "Afyonkarahisar yangın olayı nedir?", "Yangın kontrol altına alındı mı?" ve "Bölgede son durum nasıl?" soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Afyonkarahisar'daki orman yangınıyla ilgili merak edilen son gelişmeler...

AFYONKARAHİSAR'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Evet. Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleri ile Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda 22 Temmuz'da orman yangını çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve söndürme çalışmaları başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR YANGIN OLAYI NEDİR?

Yangın, saat 13.00 sıralarında Sülün, Büyükkalecik ve Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda başladı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için 9 itfaiye aracı, 4 Orman İşletme aracı, çok sayıda iş makinesi ve personel bölgeye gönderildi. Kara ulaşımının güç olduğu bölgede yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla hava desteği de talep edildi.

SON DURUM NEDİR?

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürüyor. Bölgenin engebeli yapısı nedeniyle söndürme çalışmalarına hava desteği istenirken, yangının oluşturduğu yoğun duman kent merkezinden de görüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı, ekiplerin alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

BAŞKA HANGİ İLLERDE YANGIN ÇIKTI?

Afyonkarahisar'ın yanı sıra aynı gün farklı illerde de orman yangınları meydana geldi:

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına 5 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve 130 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde çıkan orman yangınında alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bazı evler tahliye edildi. Yangına 5 helikopter, 4 uçak, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personelle müdahale sürüyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ise Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale devam ediyor.