Afyon elektrik kesintisi! OEDAŞ 8-9-10-11 Mayıs Afyonkarahisar elektrikler ne zaman gelecek?

Afyonkarahisar elektrik kesintisi programı belli oldu. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından paylaşılan bilgilere göre 8, 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar ise kesintilerin hangi ilçelerde yaşanacağını ve elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.

AFYON PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

OEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar’ın farklı ilçe ve b ölgelerinde 8-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesintilerin saat aralıkları da duyuruldu.

11 MAYIS’TA EMİRDAĞ VE HOCALAR’DA KESİNTİ

11 Mayıs 2026 tarihinde Emirdağ ilçesinde iki farklı saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak. İlk kesinti 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanırken, ikinci kesinti ise 11.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Aynı gün Hocalar ilçesinde de 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Kesintilere ilişkin ilanların 5 Mayıs ve 8 Mayıs tarihlerinde yayımlandığı belirtildi.

10 MAYIS’TA MERKEZ VE SANDIKLI ETKİLENECEK

10 Mayıs 2026 tarihinde Afyonkarahisar Merkez’de 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün Sandıklı ilçesinde ise kesintinin 09.00’dan 16.00’ya kadar süreceği bildirildi.

9 MAYIS’TA MERKEZ İLÇEDE KESİNTİ OLACAK

9 Mayıs 2026 tarihinde Afyonkarahisar Merkez’de 09.00 ile 12.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

8 MAYIS’TA BAŞMAKÇI VE EMİRDAĞ’DA ÇALIŞMA YAPILACAK

8 Mayıs 2026 tarihinde Başmakçı ilçesinde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Emirdağ ilçesinde ise aynı gün iki ayrı planlı kesinti gerçekleştirilecek. Buna göre bir kesinti 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, diğer kesinti ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak.