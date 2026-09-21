Afra Saraçoğlu neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Afra Saraçoğlu kimdir?

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Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler gündeme geldi. Hakkında gözaltı kararı verilen Saraçoğlu, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alındı. Oyuncunun daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönerek adli makamlarla işbirliği içerisinde ifade vereceğini belirttiği öğrenildi. Peki, Afra Saraçoğlu neden gözaltına alındı? Afra Saraçoğlu kimdir? Detaylar...

AFRA SARAÇOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın verildiği sırada önceden planlanan bir iş seyahati nedeniyle yurt dışında bulunan Saraçoğlu, gelişmeyi basından öğrendiğini açıkladı.

Saraçoğlu, yaptığı açıklamada Türkiye dışında bulunmasının önceden planlanan iş seyahati nedeniyle olduğunu belirterek, adli makamlarla işbirliği içerisinde ifade vermek üzere ülkeye döneceğini ifade etti.

Oyuncu, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünün ardından soruşturma kapsamında havalimanında gözaltına alındı. Saraçoğlu'nun gözaltı işlemlerinin ardından soruşturma kapsamında ifadesinin alınması bekleniyor.

"EN KISA SÜREDE ÜLKEME DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Hakkında gözaltı kararı verildiğinin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Afra Saraçoğlu, iş seyahati nedeniyle yurt dışında bulunduğunu belirtti. Saraçoğlu açıklamasında adli makamlarla tam bir işbirliği içerisinde ifade vereceğini söyledi.

Oyuncunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurt dışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahati gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam."

Saraçoğlu'nun bu açıklamasının ardından Türkiye'ye döndüğü ve havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Antalya'da tamamlayan Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nü kazandı.

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filmiyle başladı. Daha sonra Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen ve Yeşilçam gibi yapımlarda rol aldı.

Saraçoğlu, 2022-2025 yılları arasında yayımlanan Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Oyuncu, 2026 yılında A.B.İ. dizisinin kadrosunda yer aldı.

Afra Saraçoğlu hakkında 21 Eylül 2026 itibarıyla gündeme gelen son gelişme ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında verilen gözaltı kararının uygulanması oldu. Saraçoğlu, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alındı.